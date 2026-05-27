Ahora solo les queda aplaudir: el ninguneo de Nacional a Coquimbo que queda en los registros tras el liderato pirata en la Libertadores

El ninguneo de Nacional a Coquimbo Unido que queda expuesto tras el liderato pirata en la Copa Libertadores. Foto: @coquimbounido

Coquimbo Unido cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores como líder del Grupo B. Con eso los piratas están en los octavos de final. Se trata de un desenlace que volvió a poner sobre la mesa las declaraciones que realizó en marzo el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, tras el sorteo del torneo.

En aquella oportunidad, el cuadro chileno quedó emparejado con el Bolso, Universitario y Deportes Tolima. Desde Coquimbo abordaban el desafío con cautela. “Es un grupo aceptable y no accesible, pues de la misma manera te pueden ver los demás”, había dicho Caputto. En tanto, el gerente general Pablo Morales afirmó que el club tenía “muchas ganas de hacer historia”.

En Uruguay, en cambio, el escenario fue analizado de otra manera. “Yo pedí a Universitario y Coquimbo en el grupo, y se dio”, declaró Perchman.

“No estamos en una situación de subestimar a nadie, pero si me pedías armar un grupo para jugar la copa, mejor que esto, difícil”, añadió el dirigente.

Coquimbo Unido y Nacional protagonizaron un friccionado partido.

El vicepresidente de Nacional celebraba la ausencia de equipos brasileños y transandinos en la zona. “Salvo Tolima, son dos viajes accesibles, porque Coquimbo juega en Santiago y Universitario en Lima. No nos tocó ningún brasilero, ningún argentino, algo que no pasaba hace mucho tiempo”, sostuvo.

Incluso, anticipó que una eliminación sería inaceptable para el club charrúa. “Sería un gran fracaso no pasar de ronda. Tenemos todos los elementos para seguir en la Libertadores”, manifestó.

Dos meses después, el panorama es distinto. Coquimbo llegó a la última fecha clasificado a octavos de final y dependiendo de sí mismo para asegurar el primer lugar del grupo. Nacional, en cambio, afrontó la jornada eliminado de la Libertadores y buscando asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.

Si bien el equipo de Caputto cayó por 1-0 en Montevideo, mantuvo el liderato gracias al empate sin goles entre Universitario y Tolima en Lima. El único gol del encuentro fue convertido a los 7 minutos por Maximiliano Gómez, mediante un tiro libre.