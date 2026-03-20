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    El ninguneo de dirigente de Nacional tras el sorteo de la Copa Libertadores: “Pedí un grupo con Coquimbo y se dio”

    Flavio Perchman asegura que enfrentar a los piratas es algo que ven con buenos ojos en el cuadro charrúa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El ninguneo de dirigente de Nacional tras el sorteo de la Copa Libertadores: “Pedí un grupo con Coquimbo y se dio”. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido conoció su camino en la Copa Libertadores. El equipo de la Cuarta Región quedó emparejado con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima de Colombia en el Grupo B.

    “Lo conversamos mucho con los jugadores y los dirigentes y es un grupo aceptable y no accesible, pues de la misma manera te pueden ver los demás”, señaló el entrenador Hernán Caputtó.

    Por su parte, el gerente general del club, Pablo Morales, abordó su participación en el certamen. “Es histórico para nosotros y tenemos mucha expectativas por la fase de grupos y tenemos mucho respeto por los rivales. Tenemos muchas ganas de hacer historia para nuestra región y queremos dar sorpresas”, comentó.

    En Uruguay, sin embargo, miran en menos a Coquimbo. Aseguran que era el rival que esperaban. “Yo pedí a Universitario y Coquimbo en el grupo, y se dio”, señaló el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman.

    “No estamos en una situación de subestimar a nadie, pero si me pedías armar un grupo para jugar la copa, mejor que esto, difícil”, añadió.

    “Salvo Tolima, son dos viajes accesibles, porque Coquimbo juega en Santiago y Universitario en Lima. No nos tocó ningún brasilero, ningún argentino, algo que no pasaba hace mucho tiempo”, agregó.

    En esa línea, el directivo anticipó las expectativas del Bolso en la Libertadores. “Sería un gran fracaso no pasar de ronda. Tenemos todos los elementos para seguir en la Libertadores”, aseguró.

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