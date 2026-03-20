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    Midtjylland de Dinamarca se frota las manos: clubes ingleses entran de lleno en la pelea por Darío Osorio

    De acuerdo con los medios daneses, Bournemouth ya viajó a ver al chileno para sacar cuentas en el próximo verano. Tres escuadras de Londres y el LIverpool también tomaron nota.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Darío Osorio está en la mira de Arsenal y Bournemouth de Inglaterra. Foto: @fcmidtjylland.

    Hace rato que el chileno Darío Osorio se ha convertido en uno de las principales figuras en vitrina para el Midtjylland de Dinamarca, que acaba de ser eliminado en los octavos de la Europa League. Es más, el equipo acaba de extender el contrato del exjugador azul del cual pretenden obtener una millonaria suma.

    Porque el nombre del crédito nacional hace rato que llena las libretas de los principales veedores de los clubes europeos. Especialmente, desde la Premier League de Inglaterra, el destino que más se repite entre los interesados.

    Hace un par de temporadas, tal como adelantó El Deportivo, el gigante Liverpool sondeó la posibilidad de tener al de Hijuelas. Sin embargo, la oferta que manejaban los Reds era insuficiente para las pretensiones de la sociedad escandinava, pese a que no lo han sacado de su libreta.

    Ahora, la puja es diferente y tiene a diferentes actores. De acuerdo con la información que publica el diario dinamarqués Campos, Bournemouth es actualmente el club que muestra mayor interés por el ofensivo de 22 años.

    Es más, la institución de la costa sur inglesa, según la información del mismo medio, los ojeadores ya visitaron el MCH Arena para observar en vivo al formado en Universidad de Chile. Incluso, el club de Cherries prepara una oferta para convencer al club de Jutlandia Central.

    Sirenas de Londres

    Tampoco es el único. El sitio británico Team Talk aseguró que la noticia de que la oferta del Liverpool fue rechazada ha dado al Arsenal la oportunidad de fichar primero a Osorio. El informe explica que el Arsenal ha enviado a sus representantes para observarlo en directo, preparando así el terreno para un posible traspaso.

    Pese a ello, el mismo medio indica que es más probable que, antes de llegar a un grande, Osorio se una a un club de la medianía de la tabla de la Premier League antes de fichar potencialmente por un equipo de élite en el futuro.

    En ese escenario, West Ham United y Fulham -ambas instituciones de la capital de Reino Unido- son los destinos más probables para Osorio. Un traspaso de este tipo le permitiría jugar con regularidad en el mejor torneo del planeta.

    Situación que permite frotarse las manos al cuadro danés que, tras consumar una verdadera apuesta con la llegada del chileno, espera recibir al menos 20 millones de dólares por el ciento por ciento de los derechos económicos. Importante suma por un futbolista en el que invirtieron poco más de 5 millones de la misma moneda.

    Más sobre:FútbolDarío OsorioMidtjyllandArsenalLiverpoolWest Ham UnitedFulham

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