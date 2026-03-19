En vivo: el Midtjylland de Darío Osorio quiere asegurar su paso a los cuartos de la Europa League
La escuadra del atacante nacional tiene una leve ventaja, pues en el duelo de ida venció por 1-0 al Nottingham Forest.
Minuto a minuto
Midtjylland 0-0 Nottingham Forest
(Global 1-0)
Inició el encuentro
A punto de iniciar
Los equipos ya están sobre el terreno de juego.
Los titulares de la visita
Osorio va desde el inicio
A por la clasficiación
La ida terminó 1-0 a favor del conjunto del chileno. Hoy, se enfrentan en el MCH Arena, en Dinamarca, por el pase a los cuartos de final.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la Europa League. El Midtjylland de Darío Osorio se enfrenta al Nottingham Forest por el pase a los cuartos de final.
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