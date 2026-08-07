Boric continúa su despliegue en RR.SS. y comparte visita a San Ramón: “Qué potente que es cuando la política está al servicio de su pueblo”

Luego de haber compartido publicaciones que generaron controversia y discrepancia entre autoridades del gobierno, el expresidente Gabriel Boric (FA) volvió la tarde de este viernes a las redes sociales, pero esta vez para mostrar su visita a la comuna de San Ramón, en el sur de la Región Metropolitana.

“Hoy con el alcalde de San Ramón Gustavo Toro estuvimos recorriendo para ver en terreno la recuperación de los espacios públicos, pensar los sueños a futuro y conversar con vecinos y vecinas”, partió señalando en un posteo en Instagram.

Luego detalló que esta municipalidad “mucho tiempo estuvo tomada por una autoridad irresponsable vinculada con el narco ” , pero que logró salir adelante “rompiendo estigmas y devolviéndole a su comunidad la dignidad que merece”.

Esto en referencia al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien fue condenado por incremento patrimonial injustificado y lavado de activos, debiendo pagar una multa de $246 millones, junto con enfrentar cuatro años de reclusión

En su publicación, Boric además ofreció sus respetos a los trabajadores y trabajadoras del “municipio, de la salud, de educación, de limpieza, a los dirigentes sociales, a las señoras de feria, a los jóvenes organizados que día a día se la juegan por un Chile mejor”.

Para culminar afirmando: “Qué potente que es cuando la política está al servicio de su pueblo” .

Esta nueva publicación del exmandatario frenteamplista se suma a recientes entradas en sus cuenta en RR.SS. que tensionaron a las actuales autoridades.

Entre ellas el reposteo de parte de una entrevista en que el vocalista de la banda Candelabro, Matías Ávila, insultaba al Presidente José Antonio Kast. “Está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”, dijo el músico.

A esto se añade una publicación que Boric compartió en sus redes sociales que calificaba como falso el dato sobre los robos violentos registrados en 2025, que Kast entregó durante su cadena nacional del pasado miércoles.

Un post del portal Fast Check, en el que se afirmaba que “en 2025 hubo 69.777 robos violentos, no 218.000 como apuntó el actual jefe de Estado.