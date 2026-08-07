Ojos de la llave: la celebración de Claudio Crespo tras su absolución y el diputado que ocupó el sillón presidencial

1. Whiskey, plateada y agradecimientos: la celebración de Claudio Crespo tras absolución definitiva

Apenas se dio a conocer el fallo de la Corte de Apelaciones, comenzaron las comunicaciones por WhatsApp. Y es que el círculo cercano de Claudio Crespo estaba esperando esta noticia con ansias. El lunes el tribunal de alzada confirmó la absolución definitiva del exteniente coronel de Carabineros, quien había sido imputado por las lesiones provocadas a Gustavo Gatica en un proceso que se extendió por casi siete años.

Luego de felicitaciones que iban y venían, el grupo de confianza de Crespo integrado por su esposa, amigos y el equipo de abogados se reunió en el restaurante La Casona Nueva, ubicado en Manuel Montt. Las coordinaciones estuvieron a cargo de Marcelo Ramírez, cercano a Crespo y a quien se le veía sin falta sentado en el tribunal en los 14 meses que duró el juicio en el Centro de Justicia. Ramírez se proclamó como quien comandó el apoyo ciudadano al exuniformado.

Valparaiso, 16 de junio 2026 El ex teniente coronel de Carabineros de Chile, Claudio Crespo, en la sesión de la comisión Medidas ante violencia desde 18 oct 2019 Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En el restaurante celebraron con comida chilena y tragos. Plateada a lo pobre, papas fritas, carne al jugo, cazuela, machas a la parmesana, empanadas surtidas y camarones al pilpil fueron algunos de los platos. ¿Para beber? Pisco sour, vino, whiskey y caipiriñas hubo en una mesa de casi 20 personas.

De hecho, la estrella fue un vino que el entorno de Crespo mandó a etiquetar con una foto de G3 (el código que usaba Crespo en las calles) en acción. Entre los asistentes también estuvieron presentes carabineros en retiro, políticos de derecha y un exministro del expresidente Sebastián Piñera. Crespo ofreció palabras de agradecimiento a cada uno de los integrantes. La celebración comenzó a eso de las 14.00 y se extendió hasta pasadas las 19.00.

2. Los dardos del hijo de Bachelet al hijo de Kast

La distancia entre España y Chile no ha sido un impedimento para que Sebastián Dávalos, quien reside desde hace años en el viejo continente, esté al día con la contingencia nacional. El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet es un activo usuario de X (antes Twitter), red en que suele comentar el acontecer político del país.

Dentro de esos comentarios, destacan algunos mensajes que ha dedicado al diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del Presidente José Antonio Kast.

“Hay que ser bien descarado para decir eso, viniendo de un sector con tejado de vidrio en todo tipo de áreas”, publicó Dávalos Bachelet esta semana, en respuesta a una publicación del diputado en que se refirió al audio filtrado de la alcaldesa de La Cruz.

“¿Por qué tanto nerviosismo de la alcaldesa socialista? El audio levanta muchas preguntas. Teniendo en cuenta la situación del exalcalde socialista de San Ramón, hay mucho que explicar”, escribió Kast.

Antes de eso, el exmilitante socialista comentó una nota de este medio, en que se mencionaba que el diputado Kast planteó que “el Frente Amplio tiene la costumbre de no pensar en las consecuencias, como si estuvieran jugando monopoly”.

“Yo nunca he sido defensor del Frente Amplio, pero que lo digo este diputado es para la risa”, posteó Dávalos.

3. El diputado que ocupó el sillón presidencial por un minuto

El martes por la noche, la bancada de diputados de la UDI llegó al palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para sostener una reunión de trabajo (con comida incluida) con José Antonio Kast, el biministro Claudio Alvarado y Cristián Valenzuela.

Los asistentes reconocen que el Mandatario estaba particularmente de buen ánimo. Lo atribuyen a que ese día la megarreforma que impulsó su gobierno logró concluir su tramitación en el Congreso.

El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) aprovechó el ambiente distendido para pedirle un favor a Kast: emular la imagen captada en la Casa Blanca en 2013, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera se sentó en el escritorio Resolute del despacho oval con Barack Obama junto a él.

El Mandatario accedió sin problemas: posó juntó al parlamentario en su oficina y fueron fotografiados. Kast y Sulantay han estrechado su relación a raíz de la emergencia que ha enfrentado la región de Coquimbo (a la que representa el diputado en el Congreso) durante las últimas semanas.

4. La presencia de Jouannet en la delegación que viajó a Caracas

Este jueves, se formalizó la reanudación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela. Mientras la Cancillería chilena informó del encuentro en Caracas entre su director general de Asuntos Consulares, Hernán Núñez, y el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se omitió un nombre que sí apareció en la versión difundida por Caracas: el del asesor presidencial Andrés Jouannet.

El exsubsecretario de Seguridad Pública y actual integrante del Segundo Piso acompañó a Núñez en la reunión en la Cancillería venezolana, según consignó el propio gobierno de ese país.

Allí, ambos sostuvieron conversaciones con Rodríguez y el director de la Oficina de Relaciones Consulares, Marcos Magallanes, con el objetivo de formalizar el reinicio de los vínculos consulares y acordar la hoja de ruta para avanzar hacia su normalización.

La cita incluyó el intercambio de notas diplomáticas suscritas por los respectivos cancilleres, con las que se oficializó el restablecimiento de las relaciones consulares y la apertura de consulados generales en Santiago y Caracas.

Desde Colombia, el canciller Francisco Pérez Mackenna -donde acompaña al Presidente José Antonio Kast en el cambio de mando en dicho país- se puso una meta ambiciosa para la entrada en funcionamiento del consulado: “Nuestra expectativa es que dentro del mes de agosto podamos ya estar operando”.

5. La “hollywoodense” visita al ministro de Defensa

Una reunión con un invitado conocido tuvo el ministro de Defensa, Fernando Barros. La semana pasada, el secretario de Estado recibió en su despacho al actor Cristián de la Fuente, quien además de su trayectoria televisiva mantiene un vínculo particular con las Fuerzas Armadas: es reservista de la Fuerza Aérea de Chile.

El encuentro quedó registrado en redes sociales, donde quien fuera protagonista del sketch “Mi tío y yo” en el noventero programa Venga Conmigo, y posterior actor de Hollywood en títulos como “Driven” con Sylvester Stallone, aparece posando junto a Barros en dependencias del Ministerio de Defensa.