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    Senador Bianchi y reforma constitucional del plan de seguridad de Kast: “Es absolutamente innecesaria en lo práctico”

    El legislador independiente por Magallanes, eso sí, mostró apertura a respaldar la modificación de rango constitucional “siempre y cuando esto tenga un tiempo acotado”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, abordó el plan de seguridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Esto, luego que en cadena nacional el Mandatario informó acerca del nuevo eje de su administración, que incluye un proyecto de reforma constitucional para implementar estados de excepción en barrios.

    Consultado por ese aspecto del plan de La Moneda, el legislador señaló: “La modificación constitucional yo creo que es absolutamente innecesaria en lo práctico”.

    Y luego agregó: “En un momento en este país pensamos que por meterle palabras a la Constitución íbamos a cambiar los derechos sociales, la salud, la educación, iban a aumentar las pensiones, íbamos a tener seguridad. Y eso en la práctica requiere de toda una gestión, requiere de recursos, requieren de cambios legales”.

    Con todo, el parlamentario mostró apertura a respaldar la modificación de rango constitucional “siempre y cuando esto tenga un tiempo acotado”.

    “Si eso me garantiza que puede mejorar las condiciones, y que las Fuerzas Armadas no van a tener algún problema en subordinarse a ciertas órdenes, como funciona hoy el control jerárquico que tienen, voy a estar por apoyarlo”, dijo.

    Eso sí, puso énfasis en que todavía falta conocer en detalle las iniciativas que impulsa el Ejecutivo, ya que hasta ahora “solo son titulares”.

    Bianchi, además, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, manifestó su voluntad para “redoblar las horas de sesión” en la instancia para que los proyectos “se despachen bien”.

    “Me interesa mucho ordenar esta cosa, porque a mí igual me da un poco de susto cuando me dicen ‘vamos a habilitar la vía constitucional’, porque si habilitamos esa vía, yo puedo pensar que van a haber cosas que van a causar cierta tensión o van a estar en un límite”, agregó.

    El senador también adelantó que espera reunirse el lunes o martes de la próxima semana con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que será el interlocutor de La Moneda para llevar adelante el plan.

    “Yo por eso espero poder reunirme ojalá este lunes o martes en la mañana con el ministro para ordenarnos”, dijo.

    También advirtió que dicha norma de rango constitucional para estados de excepción en barrios “cambia el paradigma en materia de seguridad. Y estamos en un país que se mueve como un péndulo, donde si hubiésemos presentado todos estos proyectos hace cinco años atrás, la mayoría sería rechazado y sería una locura”.

    Asimismo, como presidente de la comisión mixta por las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), planteó: “Creo que podemos sacarlo bien, espero que esto (las Reglas del Uso de la Fuerza) lo despachemos. Está estancado hace tres años, se necesitan”.

    El senador, de todas formas, advirtió que el modelo canadiense que se intentará replicar puede “generar cierta polémica”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónKarim BianchiSeguridadGobiernoSenadoJosé Antonio KastMartín Arrau

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