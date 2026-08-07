Ad portas de audiencia clave en el Tricel: Orrego dice estar “muy tranquilo” y sostiene que acusaciones “son falsas”

La tarde de este viernes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisará el requerimiento presentado por consejeros regionales (core) del Partido Republicano y de la UDI que busca destituir al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Se trata de un requerimiento presentado en julio de 2025, donde los entonces cores acusaron a la autoridad regional de haber incurrido en un supuesto “notable abandono de deberes” por “ausencia de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos”, además de “concentración de funciones clave sin separación de responsabilidades”.

En ese marco, a las 15.00 horas de este viernes el Tricel recibirá al abogado Ciro Colombara representando a Orrego y al abogado de los requirentes, Álvaro Ferrer.

Ad portas de la cita, en una actividad en la comuna de Huechuraba, el gobernador se refirió a la causa y aseguró estar “muy tranquilo”.

“Lo dijimos desde el día uno, que todas estas acusaciones que hicieron algunos consejeros regionales de la UDI y del Partido Republicano fueron motivadas políticamente, no eran verdaderas, eran absolutamente falsas y tenían profundos errores de hecho y de derecho”, indicó.

Lo cierto es que el gobernador llega hasta el Tricel con varios triunfos a su favor. En marzo, la Fiscalía Regional Oriente cerró la investigación por supuestos coachings con fines políticos y comunicó su decisión de no perseverar en la causa.

Posteriormente, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del exmilitante DC respecto de las imputaciones que lo vinculaban al caso ProCultura.

Y esta semana la Corte Suprema falló a favor de Orrego y ratificó que la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) debe pagar al GORE de Santiago por el fallido convenio con ProCultura en el marco del programa Quédate.

En ese sentido, Orrego destacó que en el transcurso de este año “todas las acusaciones han ido cayendo una tras otra. En todos los tribunales hemos demostrado nuestra absoluta inocencia y lo más importante es que se ha demostrado que las acusaciones no tenían fundamento”.

“Así que vamos a esperar el veredicto de este tribunal. Estamos tranquilos, estamos trabajando y ninguna acusación, por más malintencionada que sea, me va a sacar de aquello para lo cual me eligieron ”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “todas las acusaciones han sido falsas, todas han sido descartadas por todas las instancias que las han visto y espero que hoy día no sea la excepción”.