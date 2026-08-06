SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    La batalla final de Claudio Orrego: este viernes se juega su futuro como gobernador metropolitano en el Tricel

    Este viernes será la vista de la causa del requerimiento con el que los cores republicanos y de la UDI quieren destituir a la autoridad regional por supuestas faltas a la probidad. Por el líder del Gore alegará su abogado Ciro Colombara y por la parte requirente expondrá Álvaro Ferrer.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Diego Martin

    Viernes 7 de agosto, 15.00 horas, en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Esas son las coordenadas para la vista de la causa en el marco del requerimiento presentado por consejeros regionales (core) del Partido Republicano y de la UDI para destituir al gobernador metropolitano Claudio Orrego.

    El requerimiento tiene una larga historia de hace un año atrás y partió cuando en julio de 2025 un grupo de cores de oposición a Orrego optó por ingresar el requerimiento ante el Tricel para pedir su destitución por faltas a la probidad.

    En su momento la estrategia fue impulsada por cores como Ignacio Dülger (Republicano) o Álvaro Bellolio (UDI), junto a los abogados Máximo Pavez (UDI), Emiliano Garcia (Republicano) y Pablo Toloza (UDI).

    Sin embargo casi todos ellos ahora son parte del gobierno. Dülger y Bellolio son funcionarios del Segundo Piso de La Moneda, Pavez es el subsecretario del Interior y García llegó al mando de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres.

    En el requerimiento los cores acusan a la autoridad regional de haber incurrido en un supuesto “notable abandono de deberes” por “ausencia de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos”, además de “concentración de funciones clave sin separación de responsabilidades”. Parte de estos reproches estaban vinculados a temas derivados del caso ProCultura.

    A eso sumaron también “faltas graves a la probidad administrativa”, donde critican el uso de recursos públicos en actividades electorales como las “sesiones de coaching por más de $31 millones enfocadas en la campaña de reelección del gobernador”.

    Viento a favor

    Orrego llegará a la vista de la causa, representado por su abogado Ciro Colombara y Aldo Díaz, con una mochila cargada de triunfos a su favor. De hecho varios de ellos han sido adjuntados por su defensa para que el Tricel los tome en consideración.

    MARIO TELLEZ

    Así por ejemplo Orrego registra un rotundo triunfo ante la Corte de Santiago cuando logró que por 24 votos contra cero el pleno del tribunal de alzada capitalino rechazara la solicitud de desafuero de la Fiscalía por la imputación que pesaba en su contra en el marco del caso ProCultura. A eso se suma el consecuente sobreseimiento definitivo por parte del tribunal respecto de dicha causa.

    Las buenas noticias en el frente penal incluyen también la solicitud de no perseverar que la Fiscalía Oriente presentó respecto de la arista que se abrió por el caso del coaching. Esto significó que luego de investigar, el Ministerio Público no encontró nada que fuera constitutivo de delito.

    A ese listado, esta semana se añadió otro triunfo de Orrego en la Corte Suprema, donde logró obligar que la aseguradora Aspor pague los mil millones de pesos que no se habían podido recuperar producto del convenio Quédate que había firmado el Gobierno Regional Metropolitano con ProCultura. Orrego no solo consiguió recuperar el dinero del convenio, sino que además consiguió el cobro de una multa y el pago en costas.

    Todo eso fue adjuntado por su defensa, junto al informe en derecho que elaboró el constitucionalista Gastón Gómez en el marco de la solicitud de desafuero en la Corte de Santiago y la opinión legal titulada “Requerimiento abusivo. Sobre el requerimiento de cesación de funciones presentado ante el Tricel contra el gobernador Claudio Orrego”, que publicó el constitucionalista Patricio Zapata.

    Tanto Gómez como Zapata son parte del amplio equipo legal que está asesorando a Orrego. En ese equipo, que lidera Colombara, también se sumaron en su momento el exministro Jorge Burgos y el exministro del TC Jorge Correa.

    Pese a todo ese historial, ante el Tricel el punto más sensible es lo que tiene vinculación con la arista del coaching. Si bien ahí no hubo delito, ante el Tricel se evaluará un asunto de otra naturaleza. Aquí los cores le sacarán el jugo al pronunciamiento de Contraloría en el que se desestimó solicitud de reevaluación que hizo Orrego ante el informe que detectó irregularidades de carácter administrativo.

    “El notable abandono de deberes y la contravención grave al principio de probidad es algo que corresponde calificar privativamente al Tricel. Eso es lo que se decidirá mañana”, comentó a La Tercera el abogado Álvaro Ferrer que representa a los cores requirentes.

    El abogado Álvaro Ferrer. MARIO TELLEZ

    Por el lado de Orrego las fichas están puestas en derrumbar los cargos del requerimiento. “Estamos convencidos de que una vez más quedará demostrado que el gobernador Claudio Orrego es un buen gestor público y que la imputación de los consejeros regionales Republicanos no tiene asidero alguno. El requerimiento carece de sustento jurídico y fáctico, y tenemos plena confianza en el criterio e independencia del Tricel para resolver esta causa conforme al mérito del proceso y al derecho”, afirman Colombara y Díaz.

    La deliberación quedará en manos del Tricel luego de los alegatos en donde se enfrentará por un lado Ferrer y por el otro Colombara. La decisión finalmente será tomada por los ministros que integren la sala entre los que están los supremos Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Omar Astudillo y el ministro Gabriel Ascencio.

    Más sobre:Claudio OrregoTricelPartido RepublicanoUDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Lo más leído

    1.
    Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

    Los tres extranjeros que Carabineros detuvo con más de $540 millones en billetes en Coquimbo

    2.
    TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

    TC rechaza por 7 votos contra 3 requerimiento para destituir al entonces diputado Kaiser tras dichos sobre el golpe de Estado

    3.
    Impacto de la remodelación de Plaza Baquedano: velocidad de circulación cayó un 67%

    Impacto de la remodelación de Plaza Baquedano: velocidad de circulación cayó un 67%

    4.
    Tribunal rechaza solicitud de Karen Rojo de fijar audiencia para acceder a libertad vigilada y ordena informe a Gendarmería

    Tribunal rechaza solicitud de Karen Rojo de fijar audiencia para acceder a libertad vigilada y ordena informe a Gendarmería

    5.
    El informe del OS7 que analizó la ruta de las platas de la cuenta de Migueles por presunto lavado en caso Fundamenta

    El informe del OS7 que analizó la ruta de las platas de la cuenta de Migueles por presunto lavado en caso Fundamenta

    6.
    Zapallar: Alessandri en la mira por cederle a funcionarios municipales la explotación de estacionamientos públicos

    Zapallar: Alessandri en la mira por cederle a funcionarios municipales la explotación de estacionamientos públicos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”
    Chile

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix
    Tecnología

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela