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    Gobernador Claudio Orrego es sobreseído definitivamente en caso ProCultura y Ministerio Público deberá pagar costas

    El abogado Ciro Colombara destacó que la decisión del tribunal se explica "por no ser los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta".

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Este martes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dispuso el sobreseimiento definitivo de la investigación que la Fiscalía de Antofagasta mantenía respecto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por el caso ProCultura.

    Tras el rechazo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago al desafuero de Orrego, su defensa solicitó la audiencia para dar término a la persecución penal contra la autoridad.

    El abogado Ciro Colombara valoró la resolución.

    “Estamos muy satisfechos por la decisión del tribunal que acogió todas nuestras peticiones. Por de pronto y en una decisión que pocas veces se ha visto, fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro Bekios por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho a la conducción de la investigación”, explicó.

    Colombara agregó que “fue condenado en costas el Ministerio Público institucionalmente por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación”.

    “Finalmente, el gobernador Claudio Orrego fue sobreseído definitivamente por no ser los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta, de manera tal que ahora nos preocuparemos de que tanto el Ministerio Público como el fiscal regional paguen las costas a las que han sido condenados", cerró.

    “Se terminaron las mentiras”

    La indagatoria contra la autoridad se centró en la transferencia de 1.600 millones de pesos en el contexto del plan Quédate, un programa de prevención del suicidio que implementó la fundación ProCultura con dineros del GORE de Santiago.

    El ente persecutor estimó que el convenio se concretó por la cercanía de Orrego con el psiquiatra Alberto Larraín, el controlador de la fundación formalizado en el caso.

    “Hoy la justicia habló de manera clara y contundente. Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno. Nosotros fuimos víctimas de un delito no parte de él. Lamentablemente, algunos inescrupulosos decidieron sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador”, manifestó Orrego en una declaración en video difundida tras conocerse el sobreseimiento.

    La autoridad sostuvo que con la decisión del tribunal, a partir de ahora, estará centrado “en lo esencial, que es seguir recuperando la ciudad para las personas”.

    “Vamos a demostrar con hechos y con obras concretas que por donde pasa el Gobierno de Santiago la gente vive mejor y que si hay algún valor que nos inspira a quienes trabajamos en él, es la probidad, la transparencia y el espíritu de servicio público”, expresó.

    Más sobre:Claudio OrregoProCulturaJuan Castro Bekios

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