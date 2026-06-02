CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    El médico cirujano, reconocido por su batalla contra la desnutrición en Chile, prontamente cumplirá 100 años de vida.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Desde La Moneda, El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes una ceremonia de homenaje al doctor Fernando Monckeberg, quien es reconocido por su batalla contra la desnutrición en Chile.

    El médico cirujano, que además prontamente cumplirá 100 años de vida, es el fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil.​

    En el evento también participaron las ministras de Salud, May Chomali; de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; autoridades académicas e invitados especiales.

    En la instancia, el Ministerio de Salud creó el premio “Dr. Fernando Monckeberg”, como un reconocimiento institucional de nivel nacional con el fin de destacar iniciativas en materia de nutrición infantil.

    Asimismo, el Presidente entregó unas palabras a los presentes. “Él fue tan hábil que organizó los tres programas de salud, de nutrición, de los candidatos a la presidencia del año 70″, destacó.

    “Él entendió que esto no era una lucha política, era una lucha por la vida y fue determinando además que no era solamente un tema de salud, porque pudo haberse quedado en que el niño más débil requería más calorías para defenderse de lo que lo atacaba, pero él dijo que no, que era un problema social junto con un problema de salud”, agregó.

    Detrás de la estrategia nutricional del país

    Monckeberg es reconocido como uno de los principales impulsores de la estrategia nutricional chilena del siglo XX. Sus investigaciones permitieron demostrar los efectos de la desnutrición en el desarrollo infantil, contribuyó al desarrollo de innovaciones alimentarias como la Fórmula Trigo-Leche y fundó instituciones emblemáticas como la Corporación para la Nutrición Infantil, que ha ayudado a recuperar a miles de niños en situación de vulnerabilidad.

    Se desempeñó también como académico de la Universidad de Chile por más de tres décadas desarrollando una amplia labor en investigación científica en el campo de la desnutrición infantil en Chile. Publicó más de 130 artículos científicos en revistas especializadas dentro y fuera del país. Además, fue miembro de destacadas instituciones nacionales e internacionales del área de la pediatría y nutrición y asesor de organismos internacionales como FAO, OMS y Unicef. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre las que cabe destacar el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 1998 y el Premio Nacional de Medicina el año 2012.

    En el año 1994, el Dr. Monckeberg, luego de completar más de 20 exitosos años como director del INTA, fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de Chile por el rector Jaime Lavados.

    Más sobre:Fernando MonckebergDesnutriciónJosé Antonio KastINTA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    La conversación que selló la salida de la dupla Jouannet-Quintana en medio de la frenética búsqueda de Arrau por sus reemplazos

    “Sin financiamiento es letra muerta”: alcaldes valoran Programa Eriazo Cero anunciado por Kast, pero exigen recursos

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca

    Lo más leído

    1.
    Desalojan y demuelen vivienda vinculada al tráfico de drogas en la comuna de Padre Hurtado

    Desalojan y demuelen vivienda vinculada al tráfico de drogas en la comuna de Padre Hurtado

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley
    Chile

    Congreso aprueba proyecto de Escuelas Protegidas y lo despacha a ley

    “Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

    Indicaciones a sala cuna: la jugada de Kast para desactivar la bomba que instaló el Frente Amplio en el megaproyecto

    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper
    Negocios

    Ex gerente general de Chuquicamata asume como CEO en Mantos Blancos de Capstone Copper

    Ministro Mas se abre a discutir crédito tributario al empleo y también apunta a la “minería estatal” por negativo Imacec de abril

    Justicia decreta sobreseimiento definitivo en querella de Wom contra exejecutivos por revelación de secreto comercial

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026
    El Deportivo

    Se encienden las alarmas en el Uruguay de Bielsa: figura de la Celeste se pierde el Mundial 2026

    Cruzados busca refuerzos: el plan de Daniel Garnero para potenciar a la UC de cara a los octavos de la Copa Libertadores

    Alexander Zverev vence a Rafael Jódar y da un paso clave para el sueño de conquistar su primer grand slam en Roland Garros

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros
    Cultura y entretención

    La biblioteca de Marilyn Monroe: la historia de su pasión oculta por los libros

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca
    Mundo

    Las memorias de Jill Biden: su visión de la salud de su esposo y la pérdida de la Casa Blanca

    El Pentágono veta a periodistas el acceso a su sala de prensa al designarla como “instalación sensible”

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable