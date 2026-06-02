Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

Desde La Moneda, El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes una ceremonia de homenaje al doctor Fernando Monckeberg, quien es reconocido por su batalla contra la desnutrición en Chile.

El médico cirujano, que además prontamente cumplirá 100 años de vida, es el fundador del Instituto de Nutrición y Tecnología en Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil.​

En el evento también participaron las ministras de Salud, May Chomali; de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao; y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; autoridades académicas e invitados especiales.

En la instancia, el Ministerio de Salud creó el premio “Dr. Fernando Monckeberg”, como un reconocimiento institucional de nivel nacional con el fin de destacar iniciativas en materia de nutrición infantil.

Asimismo, el Presidente entregó unas palabras a los presentes. “Él fue tan hábil que organizó los tres programas de salud, de nutrición, de los candidatos a la presidencia del año 70″, destacó.

“Él entendió que esto no era una lucha política, era una lucha por la vida y fue determinando además que no era solamente un tema de salud, porque pudo haberse quedado en que el niño más débil requería más calorías para defenderse de lo que lo atacaba, pero él dijo que no, que era un problema social junto con un problema de salud”, agregó.

Detrás de la estrategia nutricional del país

Monckeberg es reconocido como uno de los principales impulsores de la estrategia nutricional chilena del siglo XX. Sus investigaciones permitieron demostrar los efectos de la desnutrición en el desarrollo infantil, contribuyó al desarrollo de innovaciones alimentarias como la Fórmula Trigo-Leche y fundó instituciones emblemáticas como la Corporación para la Nutrición Infantil, que ha ayudado a recuperar a miles de niños en situación de vulnerabilidad.

Se desempeñó también como académico de la Universidad de Chile por más de tres décadas desarrollando una amplia labor en investigación científica en el campo de la desnutrición infantil en Chile. Publicó más de 130 artículos científicos en revistas especializadas dentro y fuera del país. Además, fue miembro de destacadas instituciones nacionales e internacionales del área de la pediatría y nutrición y asesor de organismos internacionales como FAO, OMS y Unicef. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre las que cabe destacar el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 1998 y el Premio Nacional de Medicina el año 2012.

En el año 1994, el Dr. Monckeberg, luego de completar más de 20 exitosos años como director del INTA, fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de Chile por el rector Jaime Lavados.