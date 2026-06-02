“Un error político”: remoción de Jouannet de Seguridad Pública desata malestar en RN y Demócratas

A las 8.37 de la mañana de este martes, cuando ya era pública la información adelantada por La Tercera sobre la salida de los dos subsecretarios del Ministerio de Seguridad, Andrés Jouannet utilizaba sus redes sociales para destacar una actividad este lunes en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Horas después, sin embargo, su continuidad en el gobierno quedaría sellada. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, concretó una decisión que era vox populi desde que asumió la cartera: remover a los dos subsecretarios del período de exministra Trinidad Steinert.

La determinación alcanzó tanto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, como a Jouannet. Pero mientras la salida de la primera era considerada altamente probable por distintos actores del oficialismo y de la oposición, la del representante de Amarillos generó un efecto político distinto.

Su desvinculación era parte de las evaluaciones que ya se avizoraban desde que Arrau asumió el liderazgo de la cartera, pero aun así fue recibida con mayor resistencia entre los partidos que respaldan al Ejecutivo. Particularmente en Renovación Nacional (RN), donde varios parlamentarios habían construido una relación fluida con el exdiputado y valoraban su desempeño legislativo.

Prueba de ello fueron las reacciones públicas que comenzaron a aparecer durante la jornada. Uno de los primeros fue el senador Andrés Longton (RN), quien sostuvo en su cuenta de X que “el subsecretario Andrés Jouannet estaba haciendo su trabajo”. El parlamentario agregó que removerlo “sin más puede constituir un error político” , especialmente considerando el debate que existe actualmente en materia de seguridad y la necesidad de impulsar la agenda del ministerio en el Congreso.

En la misma línea se manifestó el diputado Diego Schalper. “Lamento mucho la decisión respecto de Andrés Jouannet. Además de entender mucho de seguridad, pienso que su experiencia y aporte político enriquece al gobierno y al ministerio”, escribió el parlamentario de RN.

Los respaldos no se limitaron a ese partido. Desde Demócratas, el senador Matías Walker también cuestionó la decisión y destacó el papel que había desempeñado el subsecretario durante los primeros meses de funcionamiento de la nueva institucionalidad.

“Lamento profundamente la renuncia del subsecretario de Seguridad Andrés Jouannet. Él estaba haciendo la pega; es el que propuso un plan concreto de incentivo al ingreso y permanencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y le daba, además, amplitud a la base de apoyo del gobierno”, sostuvo.

Y es que en el Congreso, Jouannet había logrado construir una relación transversal con parlamentarios de distintos sectores. A ello se sumaba la percepción, compartida por varios legisladores, de que había sido uno de los principales sostenes políticos de la cartera durante la gestión de Steinert.

Otros dirigentes, además, ponen otro factor sobre la mesa: que su presencia en el gabinete roforzaba la idea de que el gobierno de Kast es “trasversal”.

Los lamentos de la oposición por su “subsecretario favorito”

El golpe de timón de Arrau en su cartera derivó también en que Andrés Jouannet recibiera un inesperado espaldarazo desde la oposición . En la centroizquierda no son pocos quienes bromean con que el extimonel de Amarillos se convirtió, por naturaleza, en una de las autoridades “regalonas” del sector.

Esto principalmente por las relaciones políticas que construyó durante su trayectoria parlamentaria. Incluso cuando fue opositor al gobierno de Gabriel Boric mantuvo vínculos fluidos con dirigentes de la centroizquierda, por lo que era visto como uno de los interlocutores más válidos del Ejecutivo para avanzar en una agenda particularmente sensible como la de seguridad.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, sostuvo que “esperamos que designen buenos subsecretarios, que puedan dialogar con el Parlamento, como lo hacía Jouannet. Él tenía esa capacidad de articular políticamente, muy serio y preparado”.

“Jouannet le daba amplitud en materia de seguridad, un diálogo constante con quienes pensamos distinto. Era una persona que articulaba en la Cámara de Diputados”, agregó el parlamentario socialista.

Su compañero de bancada Daniel Manouchehri también cuestionó la decisión. “Entendemos que la subsecretaria no tuvo un buen desempeño, pero no entendemos la salida de Jouannet. No sabemos cuáles son los antecedentes. Fue una manera bastante humillante e indigna cómo sacaron a Jouannet. Nuestra solidaridad hacia él”, afirmó.

Las críticas también surgieron desde otros sectores. El diputado independiente Jaime Araya, electo en cupo PPD, sostuvo que “era una persona que se caracterizó por su voluntad de diálogo, con gran capacidad de articulación y ahora quedamos sin interlocución. Será un problema para la agenda de seguridad”.

Incluso desde el Partido Comunista hubo voces que destacaron su desempeño. El diputado e integrante de la comisión de Seguridad Bernardo Salinas comentó que “se comparte que, dentro de toda la crisis, el subsecretario Jouannet tenía más manejo. En la primera reunión de la sesión él habló y él parecía el ministro. Tenía una visión un poco más amplia”.

Al cierre de esta edición, Jouannet abandonó La Moneda tras sostener una reunión con el Presidente José Antonio Kast .

Desde Valparaíso, en tanto, el ministro Arrau ratificó la decisión y defendió los cambios implementados en el ministerio, cerrando así el ciclo de las autoridades que acompañaron a Steinert y abriendo una nueva etapa en la conducción política de la principal cartera del gobierno.

“Hay que seguir los procedimientos paso a paso. El Presidente aceptó la renuncia de los dos subsecretarios y en las próximas horas espero que se den a conocer los nombres de los reemplazos", selló.