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    Pese a reparos de Chile Vamos: republicanos y libertarios se niegan a soltar a Grau y confirman presentación de AC

    Pese a las dudas de la directiva republicana, esta mañana el secretario general de la tienda confirmó que el libelo va. Los libertarios han adelantado trabajo y ya cuentan con el respaldo de algunos diputados del PDG para intentar que la acusación contra el exministro de Boric prospere.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    13 DE ENERO DEL 2026 MINISTRO NICOLAS GRAU DURANTE COMISION DE HACIENDA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El tiempo se agota. El próximo jueves vence el plazo para presentar una acusación constitucional en contra de alguno de los ministros del gobierno de Gabriel Boric, concluido el 11 de marzo de este año. En la derecha ya escogieron en quien concentrar sus esfuerzos: el extitular de Hacienda Nicolás Grau, militante del Frente Amplio.

    De momento, los diputados del Partido Republicano transmiten que la acusación que anunciaron será presentada y que todos en su bancada -de 31 integrantes, la más grande del Congreso- están alineados en sacarla adelante. De hecho, esta mañana quienes han trabajado en el texto avanzaron en su redacción.

    Sin embargo, los diputados son conscientes de que en la directiva republicana, encabezada por Arturo Squella, hay quienes reconocen que presentar un libelo ahora es inconveniente y que carecería de fundamento. A eso se suma que los ministros Claudio Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno) y José García (Secretaría General de la Presidencia) ya dieron luces de que para La Moneda la presentación de un libelo, en plena tramitación de la megarreforma, podría ser perjudicial.

    Pese a los reparos de la directiva y de La Moneda, para los diputados republicanos ha sido imposible echar pie atrás. Al haberla anunciado públicamente, y con la amenaza del Partido Nacional Libertario (PNL) de acusar a Grau a toda costa, no les quedó otra que seguir adelante con la acusación constitucional (AC) contra el frenteamplista.

    Esta mañana, en conversación con Desde la redacción, de La Tercera, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, confirmó que el libelo “se va a presentar”. Junto con eso, adelantó que será un solo texto en común con las demás fuerzas de derecha. “Espero que estén los votos y que vaya avanzando”, afirmó el dirigente.

    En el partido destacan que el fundamento de la AC que pretenden presentar radica en la eventual infracción de deberes legales que recaen sobre el Ministro de Hacienda, como máxima autoridad responsable de la administración financiera del Estado.

    Está tarde, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, adelantó que la AC se presentará esta semana. En esa misma colectividad destacan que ellos ya cuentan con las dos firmas fuera de su partido que necesitan para presentarla. Además de los de su bancada, cuentan con dos del Partido De la Gente (PDG). Uno de ellos es el diputado Javier Olivares.

    En el PNL consideran que la solicitud de autorización de deuda por parte del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Jorge Quiroz, suma una razón para llevar al economista al banquillo. “Esto es una justificación más. Es importante acusar constitucionalmente a Nicolás Grau y tener claro que en Chile las responsabilidades se tienen que pagar, especialmente las políticas, cuando interfieren directamente con el futuro económico de cada uno los chilenos”, dijo el diputado Pier Karlezi, del PNL.

    Además, en este partido dan por hecho que la bancada de la UDI respaldaría el libelo una vez que lo presenten.

    Es verdad que en la UDI hay apertura a respaldar la AC. Sin embargo, en el partido resienten que republicanos no haya hablado con ellos antes de hacer el anuncio.

    “No se nos puede notificar por la prensa de una AC respecto del señor Grau. Debería haberse conversado previamente y eso no hizo. Nosotros no hemos dicho que no la apoyamos, hemos dicho que la forma no correspondió. Por otro lado, veremos el texto y nos pronunciaremos en consecuencia. Yo no tengo ningún inconveniente en aprobarlo si tiene fundamento”, dijo el diputado Sergio Bobadilla, de la UDI.

    En la bancada que reúne a Renovación Nacional y Evópoli, no obstante, la postura es distinta.

    “No estamos convencidos de que exista material jurídico para una AC de esta índole. Que sea una acusación política es ponerle pelos a la sopa. En este momento me declaro vocera del gobierno: el gobierno no quiere y no le conviene esta AC. Estamos en temas tremendamente importantes, de seguridad 6 la megarreforma. No es el minuto”, sostuvo la vicepresidenta de la Cámara Ximena Ossandón (RN).

    Pese a eso, la diputada dijo que no se cierra a respaldar. Eso sí, advirtió que “en este minuto, políticamente, no corresponde. Tenemos que tener realismo político y saber qué es lo que va a terminar pasando en el Senado. La acusación, a priori, muere en el Senado”.

    En tanto, el diputado Tomás Kast (Evópoli) planteó: “Yo estoy disponible a examinar en su mérito. En lo personal, creo que hay que ser muy riguroso, ver si existe la inconstitucionalidad. Evópoli no está cerrado ni a respaldar ni a rechazar, vamos a revisar en su mérito. Creemos, obviamente, que no es el mejor momento, porque estamos en un trámite de la reforma más importante”.

    Consciente de esos reparos, el diputado libertario Hans Marowski, quien además es vicepresidente de la colectividad, sostuvo: “Espero que las bancadas del oficialismo hagan lo correcto”.

    “Hoy estamos esperando que republicanos nos devuelva el texto, con sus agregaciones al texto. Ya lo hemos socializado con otras fuerzas y esperamos contar con el apoyo desde el PDG hasta RN”, detalló Marowski.

    Más sobre:Acusación constitucionalNicolás GrauFrente AmplioPartido RepublicanoPartido Nacional Libertario

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