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    Política

    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la Cuenta Pública

    Los momentos previos -y también durante el primer discurso del Presidente- estuvieron marcados por varios episodios que pasaron desapercibidos entre los presentes.

    Por 
    Equipo de Política

    “Presidente, le pido que reconsidere el recorte en Salud. Piense en la gravedad de la afectación a las personas”.

    Ese fue el mensaje que le entregó el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), al Presidente José Antonio Kast, cuando tuvo la oportunidad de acercarse a él mientras ingresaba al Congreso Nacional, para protagonizar la primera Cuenta Pública de su administración.

    “Yo he hablado mucho de esto con la ministra de Salud (May Chomali). Le pido que lo haga usted también”, le respondió el Mandatario al legislador, según quienes escucharon el intercambio.

    La expectación en torno al hito, que se desarrolló desde las 12.06 horas de esta tarde, tanto de la oposición como del oficialismo, era total. Así como Castro, otros parlamentarios intentaron acercarse a Kast para entregarle algún mensaje. Lo hizo el senador Iván Flores (Democracia Cristiana). También la diputada Zandra Parisi, del Partido De la Gente, quien le entregó una carta escrita por ella para “llegar a su corazón”, según contó.

    21/08/2025 - JOSE LUIS CASTRO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La Cuenta Pública tuvo como ejes los anuncios en torno a seguridad y la estabilización económica. Sin embargo, hubo varios momentos en torno a ella que pasaron desapercibidos. La Tercera recopiló los episodios que no se vieron durante esta jornada.

    Cerca de las 10.30 horas de esta mañana, Felipe Costabal, el director de la Secretaría de Comunicaciones de Kast, llegó al salón de honor del Senado, en Valparaíso, para inspeccionarlo. Se trató del primer representante del gobierno en acercarse al lugar.

    El gobierno pretende que esta primera Cuenta Pública se constituya un punto de inflexión para la administración de Kast: el fin del período de instalación y el comienzo de una segunda etapa, que estuvo marcada por el cambio de gabinete que sacó a Mara Sedini y Trinidad Steinert del gobierno. Por lo mismo, Costabal quería estar seguro de que todo estuviera en orden.

    El sucesor de Steinert, el ministro Martín Arrau (Seguridad), fue uno de los protagonistas indiscutibles de la instancia. No solo porque buena parte de los anuncios estuvieron relacionados a su cartera, sino porque él es el rostro más reconocible de esta “segunda etapa”.

    Manuel Lema/ Aton Chile MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Prueba de eso es que fueron varios los parlamentarios, incluso algunos de oposición, que se acercaron al militante republicano para tomarse una foto con él, quien, a diferencia de los demás ministros de Kast, no se subió a un bus para llegar a Cerro Castillo, sino que fue escoltado hasta el lugar. Los diputados Sebastián Videla (bancada liberal) y Cristián Tapia (PPD e independientes) incluso se acercaron a hablar con él durante la Cuenta Pública.

    Diputados republicanos junto al ministro Arrau.

    A las 11.32 horas, el Mandatario salió del palacio presidencial de Cerro Castillo para dirigirse al Congreso. Antes de eso, la primera dama, Pía Adriasola, se tomó un minuto para saludar a la prensa que estaba en el lugar. Previo a abandonar el recinto, el Mandatario tuvo una improvisada reunión, en pleno patio del palacio, con sus ministros Claudio Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno) y Arrau.

    Alvarado fue el único ministro que alojó en el palacio presidencial de Viña del Mar en la antesala de la cuenta. Los demás secretarios de Estado fueron citados a la Escuela Naval, desde donde un bus los llevó a Cerro Castillo para tomarse la tradicional foto junto al Presidente.

    Ya en el Congreso, el Presidente fue recibido por senadores como Miguel Becker (RN), Sergio Gahona (UDI) y Rodolfo Carter (bancada republicana), Loreto Carvajal (PPD), entre otros. Fue ahí cuando Castro y Flores, quienes también le dieron la bienvenida al Mandatario, vieron la oportunidad de acercarse a hablar con él.

    Minutos antes de que el Presidente Kast ingresara al recinto, Arrau fue visto conversando durante varios minutos con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el único expresidente que asistió a la Cuenta Pública. El hijo de Frei Montalva ha destacado por demostrar cercanía hacia el Mandatario desde los tiempos de campaña. Tanto, que su partido, la Democracia Cristiana, le suspendió la militancia por eso.

    La semana pasada, Kast designó a Frei como embajador en misión especial para representar a Chile en el exterior. Esta tarde, al iniciar su discurso, el Mandatario saludó especialmente al falangista.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Desde temprano, la oposición daba cuenta de la que sería su ofensiva tras la Cuenta Pública. Entre los presentes del Frente Amplio (FA), por ejemplo, se repartieron “chapitas” con el mensaje “no al recorte en salud”, acompañadas por la imagen de una motosierra tachada en rojo. Los del Partido Comunista (PC), en tanto, usaron una que decía “no a la reforma para los súperricos”.

    El Ministerio de Salud, encabezado por Chomali, también se dedicó a entregar “chapitas”. En su caso, unas que dicen “Team cuidarnos”, como parte de la campaña invierno 2026.

    “No a los recortes en salud”, se leía en la hoja de papel que levantaba el diputado Videla, de la bancada del Partido Liberal. Él fue de los primeros en llegar. Según contó a su equipo, lo hizo para asegurar su lugar en el primer asiento de la primera fila, para que su mensaje tenga visibilidad durante el ingreso del Presidente al Salón de Honor, donde también le entregó una carta a Kast por el mismo reajuste presupuestario.

    Quien también llegó temprano fue el diputado José Antonio Kast Adriasola, hijo del Mandatario. “Ya estamos listos para la primera cuenta pública del presidente (...). Conéctense a las 12.00 para estar al día del estado de la nación y los anuncios y propuestas que se vienen para este año”, dijo, a través de un vídeo publicado en redes sociales, el parlamentario. Algunas de las hijas del Presidente también estuvieron presentes: escucharon el discurso desde la tribuna.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por su parte, el sastre Sergio Arias, quien viste al jefe de Estado, siguió el discurso desde el Salón de Honor, acompañado por el director de comunicaciones y contenidos del Segundo Piso, Cristián Valenzuela; y la jefa de comunicaciones del Mandatario, María Paz Fadel.

    Un detalle que llamó la atención de algunos presentes fue que, mientras Kast aún hablaba, el senador comunista Daniel Núñez se puso audífonos. En todo caso, buena parte de la oposición destacó por estar metida en el celular en medio del discurso presidencial. Algunos incluso se hicieron el espacio para subir selfies a redes sociales, como el diputado Matías Fernández (FA), quien posó junto a su “chapita”, con el Mandatario de fondo.

    Horas antes, en la noche del domingo, Fernández se reunió con la bancada para ajustar el mensaje que él le iba a entregar a Kast en el pórtico del Congreso, que se centró, al igual que Castro, en los recortes de salud.

    También tuvo tiempo para entrar a redes sociales la jefa de gabinete de Kast, Catalina Ugarte, quien subió a su cuenta de Instagram una foto del Mandatario, acompañada por el mensaje “todo va a estar bien”.

    Hubo otros parlamentarios que intentaron mostrarse ordenados y llevaron sus agendas para tomar apuntes de los anuncios del Presidente. Entre ellos, estuvieron Claudia Pascual (PC), Daniela Serrano (PC), Daniela Cicardini (PS), Marcos Barraza (PC), Alfonso De Urresti (PS) y el expresidente Eduardo Frei, observado por el ministro Quiroz.

    De todas formas, hubo espacio para el humor. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se tomó una “licencia” para enrostrarle a la también senadora por el Maule, Beatriz Sánchez (Frente Amplio) que sacó más votos que ella en la última elección parlamentaria. “Soy el reemplazo de la Bea Sánchez”, ironizó, entre risas, en conversación con Canal 13. “Solo diré que yo saqué más votos”, acotó.

    Momentos después, Sánchez llegó a la escena. “Somos las dos senadoras por la región del Maule (...). Esto no es una competencia”, respondió la frenteamplista. “Pero es verdad (que saqué más votos). ¿Es verdad o no es verdad?”, le preguntó Vodanovic a Sánchez en cámara.

    Una ausencia sensible que no pasó desapercibida en el oficialismo fue la del senador Alejandro Kusanovic (suspendido de RN). Él logró poner nervioso al gobierno al adelantar que no respaldaría la megarreforma de Kast, que esta semana comenzara su tramitación en la Cámara Alta.

    La inasistencia del legislador, sin embargo, no tuvo que ver con su postura frente al plan de reconstrucción nacional ni con su molestia con el Ejecutivo. El parlamentario de Magallanes sufrió una reprogramación de su vuelo desde Punta Arenas, por lo que no alcanzó a llegar a la sesión.

    6 AGOSTO 2025 SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
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