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    Más de 20 mil nuevas plazas: Kast anuncia Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

    En su primera Cuenta Pública, el mandatario expresó que “construir cárceles seguras y modernas no es un gasto, es una inversión en seguridad”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria con el objetivo de modernizar el sistema carcelario, así como incorporar más de 20 mil nuevas plazas. .

    Según destacó el mandatario en su discurso “pondremos en marcha un plan de infraestructura penitenciaria proyectada hasta el año 2030 y que va a ir modernizando el sistema carcelario en todo lo que diga relación con la seguridad, con el aislamiento, con las medidas de máxima seguridad”.

    En esa línea, el mandatario aseguró que “vamos a recuperar el control de nuestras cárceles” y destacó la ley aprobada por el Congreso que trasladó a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.

    “Vamos a poder transformar a Gendarmería en un cuerpo armado de excelencia que nos va a brindar la seguridad necesaria a todos los chilenos para que quienes cometen delitos estén a buen resguardo en cárceles, que no sigan funcionando como escuelas para el delito”, añadió.

    Asimismo, Kast señaló que “hoy día los jefes del crimen organizado continúan operando con sus bandas desde el interior de un penal y pueden dar órdenes incluso a través de teléfonos que adquieren de manera irregular. Es como que si los muros no existieran para algunos”.

    “A lo largo de todo el país comenzará un proceso de fortalecimiento de los regímenes de máxima seguridad para aquellos jefes de las organizaciones criminales y aquellos delincuentes peligrosos que hoy día operan del interior de las cárceles”, anunció, a la vez que destacó que “vamos a recuperar el control efectivo de todos nuestros penales con tecnología de punta, con control riguroso de los accesos, con comunicaciones y con separación total según el compromiso delictual que tenga cada una de las personas que cumplen hoy día su condena".

    Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria

    Respecto al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, el mandatario detalló que en la primera etapa se trabajará en “aumentar en 20.000 nuevas plazas en todo Chile los centros de detención, porque las cárceles hoy día están hacinadas. Es de verdad una situación inaceptable también la que hoy día viven las personas privadas de libertad“.

    “Construir cárceles seguras y modernas no es un gasto, es una inversión en seguridad”, agregó Kast detallando que “uno tiene que avanzar en un sistema penitenciario seguro pero también tiene que pensar en aquellas personas que se pueden y quieren rehabilitar”.

    “En este nuevo modelo penitenciario se va a combinar la seguridad con programas reales de reinserción que incluyen educación, capacitación laboral, tratamiento de adicciones y también la intervención de especialistas en una alianza público-privada”, agregó.

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    Más sobre:GendarmeríaCuenta PúblicaJosé Antonio Kast

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