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    Política

    Gobierno por manifestaciones convocadas en el marco de la Cuenta Pública: “Queremos que sean pacíficas”

    Desde La Moneda remarcaron el respaldo a Carabineros para actuar en caso que se efectúen disturbios en torno a las manifestaciones. "Queremos que se cumpla la ley", indicó el subsecretario general de gobierno.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial.

    Está todo listo para que se efectúe en Valparaíso la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, instancia que mantiene alta expectación en la ciudadanía y en los distintos organismos públicos y privados.

    Como es costumbre, el perímetro del Congreso Nacional cuenta con altas medidas de seguridad, y existe un alto despliegue policial en los alrededores del Parlamento.

    La jornada también está marcada por las distintas convocatorias de organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores para manifestarse en contra de políticas del Mandatario, en el marco de la Cuenta Pública.

    Al respecto, el subsecretario general de gobierno, José Francisco Lagos, en diálogo con Teletrece, dijo valorar “que existan distintas manifestaciones por parte de la ciudadanía, pero sin duda nuestro límite es el cumplimiento de la ley”.

    “Queremos que se cumpla la ley, que estas manifestaciones sean pacíficas”, sostuvo.

    En ese sentido, el subsecretario remarcó que desde el gobierno responderán “con todo el peso de la ley” en caso que se registren disturbios, “tal como lo han hecho las policías hasta ahora cada vez que ocurren eventos de esta magnitud”.

    Respecto a la seguridad, aseguró que “no solamente hay un mayor despliegue, sino que está el respaldo político de que cuando las policías actúen para enfrentar a quienes cometen delitos violentos en las calles, lo van a tener", aseveró.

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