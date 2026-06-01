Nvidia reta a AMD e Intel y lanza un chip que “reinventa” el computador personal

Nvidia anunció este lunes su primer procesador central para computadores personales durante la conferencia Computex, en Taiwán, en un movimiento que amplía la presencia de la compañía más allá de los chips de inteligencia artificial para data centers y la lleva a competir directamente con Intel, AMD, Qualcomm y Apple en el mercado de CPU.

El procesador se llama RTX Spark y es un superprocesador que combina dos tipos de chips propios de Nvidia: una unidad de procesamiento gráfico (GPU) Blackwell y una nueva CPU N1X basada en arquitectura Arm, diseñada en colaboración con la firma taiwanesa MediaTek.

El sistema incluye además 128 gigabytes de memoria unificada.

De acuerdo a CNBC, el chip fue desarrollado junto a Microsoft y se fabricará con la tecnología de 3 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), disponible actualmente solo en Taiwán.

Su lanzamiento al mercado está previsto para el otoño de este año en equipos de Microsoft, Dell, HP, Asus, Lenovo y MSI.

“Una reinvención como la del teléfono inteligente”

En su presentación en Computex, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que “esta reinvención del computador es tan importante como la reinvención del teléfono en lo que hoy conocemos como el smartphone”, en referencia a las capacidades de IA agencial que operarán en los nuevos equipos.

“Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC”, dijo. “Esta es la primera línea de PC completamente rediseñada y reinventada en 40 años.”

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Jensen Huang, Consejero Delegado de Nvidia Foto: ann wang/Reuters

Nvidia planea lanzar más de 30 laptops y 10 equipos de escritorio con el nuevo chip en el tiempo. Los primeros portátiles tendrán un grosor de 14 milímetros, tendrán un precio premium y estarán orientados a creadores, desarrolladores de IA y gamers que busquen equipos delgados o de escritorio compacto.

En términos de rendimiento, el RTX Spark es “aproximadamente equivalente” a la GPU RTX 5070 para portátiles de Nvidia, según la compañía.

Mayores métricas de rendimiento serán entregadas antes del lanzamiento, consignó CNBC.

Los anuncios eran bien recibido por los inversionistas ya que las acciones de la compañía registran un salto de 4,89% hasta US$ 220 por papel, confirmando su estatus como la empresa más valiosa del mundo, con un market cap de US$ 5,2 billones.