Dos personas heridas deja balacera en La Legua: víctimas habrían estado comprando droga en el sector

Dos personas resultaron baleadas durante la madrugada de este lunes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando las víctimas, que se trasladaban en un automóvil, fueron interceptadas por otro vehículo desde donde descendieron sujetos los cuales dispararon en su contra.

“Lo que tenemos es que de información preliminar, es que efectivamente, de un vehículo habrían descendido varios sujetos y esos habrían efectuado disparos, pero eso tenemos que corroborarlo todavía”, detalló el jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, subprefecto Robert Briones.

Según añadió, “el conductor y el acompañante se trasladan por sus propios medios hasta la ex Posta Central, donde ingresan con diversas lesiones por armas de fuego. Los dos se encuentran sin riesgo vital, pero están siendo intervenidos quirúrgicamente”.

De acuerdo a información preliminar, la pareja se encontraba comprando droga al momento del ataque.

“Lo que tenemos como información primaria, es que, efectivamente, estas personas estaban comprando en el sector algún tipo de droga, en el momento que son interceptados”, detalló, añadiendo que "estamos haciendo las averiguaciones pertinentes para poder corroborar o descartar esta información".

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, expresó que “en primera instancia, se trataría de sujetos vinculados a temas netamente de drogas, pero es un procedimiento que se encuentra en investigación y con diligencias en curso”.

Además según mencionó, “como Gobierno queremos ser claros, nosotros no vamos a permitir el crimen organizado”, añadiendo que “va a ser una persecución constante y permanente por parte de las policías, el Ministerio Público, con la finalidad de prevenir el delito y atacarlo con la máxima velocidad y fuerza que tiene el Estado”.