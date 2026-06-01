Sufre uno de los anfitriones del Mundial: Marcelo Flores queda descartado en Canadá tras padecer una dura lesión

El Mundial de Norteamérica 2026 comienza a verse cada vez más cerca. En algunos días más se dará inicio a la competencia que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Claro que en las últimas horas uno de estos países anfitriones ha debido sufrir una sensible baja. El canadiense Marcelo Flores quedó fuera de la Copa debido a una lesión en la rodilla que sufrió el sábado en la final entre Tigres, su equipo, y Toluca por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Flores había ingresado en los últimos 15 minutos del duelo, y en una jugada se le trabó la pierna en el pasto y debió salir de la cancha siendo asistido. Aquella imagen encendió las primeras alarmas, las que se justificaron una vez que los felinos dieron a conocer el parte médico oficial.

“Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador será operado en los próximos días”, informó el club.

Cabe mencionar que Flores había causado polémica en México, ya que el jugador que también posee la nacionalidad mexicana eligió a Canadá por sobre el seleccionado azteca.

De hecho, el viernes había aparecido su nombre en el listado entregado por el técnico Jesse March, quien una vez que se enteró de esto reveló que el conjunto se sintió “devastado”.

“Todos nuestros corazones están con él. Estar en esa cultura en México y que todos lo apoyen en un momento muy difícil cuando su siguiente movimiento al día siguiente era prepararse para la Copa del Mundo, creo que eso dice mucho sobre la comunidad”, apuntó el DT.

Foto: @10marceloflores / Instagram.

Escocia también sufre una baja importante

Escocia, que jugará una Copa del Mundo tras 28 años, sufrió la primera gran baja de uno de los futbolistas que estaba confirmado para el Mundial 2026. Billy Gilmour le dijo adiós a la cita planetaria luego de sufrir una lesión de rodilla en amistoso preparatorio ante Curazao. Fue 4-1 para los europeos, que perdieron a una de sus figuras.

El mediocampista del Napoli fue titular y debió abandonar el terreno de juego en el minuto 42, cuando The Tartan Army caía por la mínima gracias al gol del formado en el Manchester United Tahith Chong (16′).

El volante dejó el campo con notorias muestras de dolor, lo que encendió las alarmas automáticamente. No obstante, lo hizo caminando, lo que hacía prever un diagnóstico al menos no tan grave. Esto terminó por ser todo lo contrario.

La mala noticia y la baja del formado en el Chelsea se confirmó horas más tarde.

“Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”, informó el club a través de un comunicado.

El técnico Steve Clarke también lamentó la lesión del volante: “Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos”, aseguró.