CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sufre uno de los anfitriones del Mundial: Marcelo Flores queda descartado en Canadá tras padecer una dura lesión

    El volante sufrió la dolencia durante el duelo entre Tigres y Toluca por la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @10marceloflores / Instagram.

    El Mundial de Norteamérica 2026 comienza a verse cada vez más cerca. En algunos días más se dará inicio a la competencia que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

    Claro que en las últimas horas uno de estos países anfitriones ha debido sufrir una sensible baja. El canadiense Marcelo Flores quedó fuera de la Copa debido a una lesión en la rodilla que sufrió el sábado en la final entre Tigres, su equipo, y Toluca por la Copa de Campeones de la Concacaf.

    Flores había ingresado en los últimos 15 minutos del duelo, y en una jugada se le trabó la pierna en el pasto y debió salir de la cancha siendo asistido. Aquella imagen encendió las primeras alarmas, las que se justificaron una vez que los felinos dieron a conocer el parte médico oficial.

    Marcelo Flores sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador será operado en los próximos días”, informó el club.

    Cabe mencionar que Flores había causado polémica en México, ya que el jugador que también posee la nacionalidad mexicana eligió a Canadá por sobre el seleccionado azteca.

    De hecho, el viernes había aparecido su nombre en el listado entregado por el técnico Jesse March, quien una vez que se enteró de esto reveló que el conjunto se sintió “devastado”.

    Todos nuestros corazones están con él. Estar en esa cultura en México y que todos lo apoyen en un momento muy difícil cuando su siguiente movimiento al día siguiente era prepararse para la Copa del Mundo, creo que eso dice mucho sobre la comunidad”, apuntó el DT.

    Foto: @10marceloflores / Instagram.

    Escocia también sufre una baja importante

    Escocia, que jugará una Copa del Mundo tras 28 años, sufrió la primera gran baja de uno de los futbolistas que estaba confirmado para el Mundial 2026. Billy Gilmour le dijo adiós a la cita planetaria luego de sufrir una lesión de rodilla en amistoso preparatorio ante Curazao. Fue 4-1 para los europeos, que perdieron a una de sus figuras.

    El mediocampista del Napoli fue titular y debió abandonar el terreno de juego en el minuto 42, cuando The Tartan Army caía por la mínima gracias al gol del formado en el Manchester United Tahith Chong (16′).

    El volante dejó el campo con notorias muestras de dolor, lo que encendió las alarmas automáticamente. No obstante, lo hizo caminando, lo que hacía prever un diagnóstico al menos no tan grave. Esto terminó por ser todo lo contrario.

    La mala noticia y la baja del formado en el Chelsea se confirmó horas más tarde.

    Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”, informó el club a través de un comunicado.

    El técnico Steve Clarke también lamentó la lesión del volante: “Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos”, aseguró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026CanadáMarcelo Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bomberos combate incendio de al menos ocho viviendas en La Florida

    Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional

    Homicidio en Chillán: hombre fue baleado en plena vía pública por desconocidos

    HBO estrena trailer oficial de la tercera temporada de House of the dragon: velo aquí

    Gobierno por manifestaciones convocadas en el marco de la Cuenta Pública: “Queremos que sean pacíficas”

    DGAC compromete investigación interna por ataque con grafitis a aeronave estacionada en aeropuerto de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Un encontrón que no se vio en la transmisión: el golpe de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports

    Un encontrón que no se vio en la transmisión: el golpe de Charles Aránguiz a un camarógrafo de TNT Sports

    2.
    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins

    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins

    3.
    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    4.
    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    5.
    Chelsea echa pie atrás por la burla al Arsenal después de perder la final de la Champions League

    Chelsea echa pie atrás por la burla al Arsenal después de perder la final de la Champions League

    6.
    Mellizas Abraham hacen historia en el remo al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Sevilla

    Mellizas Abraham hacen historia en el remo al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Sevilla

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Bomberos combate incendio de al menos ocho viviendas en La Florida
    Chile

    Bomberos combate incendio de al menos ocho viviendas en La Florida

    Homicidio en Chillán: hombre fue baleado en plena vía pública por desconocidos

    Gobierno por manifestaciones convocadas en el marco de la Cuenta Pública: “Queremos que sean pacíficas”

    El delicado momento de la economía: Imacec cae más de lo esperado en abril y ya son cuatro meses consecutivos con números rojos
    Negocios

    El delicado momento de la economía: Imacec cae más de lo esperado en abril y ya son cuatro meses consecutivos con números rojos

    El precio del petróleo anota fuerte alza y el barril WTI recupera la barrera de los US$ 90

    Contribuciones: Ocec-UDP lanza propuesta neutra fiscalmente y que no exime a adultos mayores de ingresos altos

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    Sufre uno de los anfitriones del Mundial: Marcelo Flores queda descartado en Canadá tras padecer una dura lesión
    El Deportivo

    Sufre uno de los anfitriones del Mundial: Marcelo Flores queda descartado en Canadá tras padecer una dura lesión

    Top 6 y el más ganador de la historia de Canadá: Félix Auger-Aliassime, el rival de Tabilo en los octavos de Roland Garros

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    HBO estrena trailer oficial de la tercera temporada de House of the dragon: velo aquí
    Cultura y entretención

    HBO estrena trailer oficial de la tercera temporada de House of the dragon: velo aquí

    Ricardo Villavicencio: el chileno que presentó un cortometraje en Cannes de la mano de Darren Aronofsky

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional
    Mundo

    Mundial 2026 y brote de ébola: Las medidas de refuerzo sanitario que tomaron los países anfitriones del torneo internacional

    Cepeda invita a De la Espriella a medirse en un “debate político y electoral” de cara al balotaje en Colombia

    Irán advierte que “no tolerará la continuación de los bárbaros crímenes” de Israel en Líbano

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas