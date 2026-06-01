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    Presidente de la Cámara de Diputados espera una Cuenta Pública cargada a Seguridad y critica convocatorias contra el discurso de Kast

    "Toda la fe. Yo espero que sea 60% o 70% enfocado en seguridad y que nos dé no solamente tranquilidad a los chilenos, sino que también dé señales para la inversión extranjera que vuelva a mirar a Chile", detalló el diputado Jorge Alessandri.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Presidente de la Cámara de Diputados espera una Cuenta Pública cargada a Seguridad y critica convocatorias contra el discurso de Kast

    Ad-portas de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), entregó sus expectativas frente a la alocución que realizará el mandatario ante el Congreso y también criticó las convocatorias de agrupaciones como la Confech.

    En ese sentido, Alessandri señaló en Radio Agricultura que el Presidente “lo que tiene que hacer ahora es delinear los próximos cuatro años”.

    “Siempre las primeras cuentas de Aylwin, de Frei, de Lagos, de Sebastián Piñera han sido muy decidoras para proyectar estos gobiernos muy cortos que tenemos en nuestro país. Así que toda la fe, yo espero que sea 60% o 70% enfocado en seguridad y que nos dé no solamente tranquilidad a los chilenos, sino que también dé señales para la inversión extranjera que vuelva a mirar a Chile”, detalló sobre sus expectativas para el discurso.

    Por otro lado, Alessandri también criticó en particular la convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para manifestarse contra la alocución de esta jornada.

    “Me extrañó un poco ver algunas convocatorias como la de la Confech, que decía antes de conocer el discurso del Presidente Kast, vamos a marchar contra el discurso del Presidente Kast. Eso le resta un poco de seriedad a organizaciones que estuvieron tan tranquilas y tan calmadas durante cuatro años y que ahora vienen a encontrarlo todo negativo”, cargó el parlamentario gremialista.

    Así las cosas, realizó un llamado a los actores políticos a escuchar el mensaje y que las fuerzas con representación en el Congreso busquen opciones de mejoría.

    Votación de la megarreforma

    Alessandri también abordó las declaraciones del Presidente Kast durante la jornada del domingo, en la que en una serie de entrevistas televisadas enfatizó que un voto es suficiente para la aprobación de la megarreforma, a pesar de que de todos modos buscaría llegar a acuerdos con la oposición.

    Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados destacó que en aquella instancia se logró que el proyecto ingresara “holgado” hacia el Senado, principalmente con el apoyo de parte del Partido de la Gente (PDG).

    Pero también es verdad lo que dice el Presidente de la República, que con un voto basta para que sea ley. Si nos dicen no a los recortes yo les pongo este ejemplo de los ajuares. O sea ellos quieren que siga alguien robando 2.500 ajuares, porque estábamos haciendo 25% más de lo que el país requería. Cuando nos referimos a recortes nos referimos a eso, nos referimos a recortes de los abusos, a recorte del malgasto, a recorte de la grasa y no del músculo”, reflexionó el parlamentario.

    Más sobre:Jorge AlessandriCuenta PúblicaMegarreformaConfechCuenta Pública 2026José Antonio Kast

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