Nueva presidenta de Fedetur: “Chile no se ha tomado en serio las oportunidades del turismo”

La Federación de Turismo de Chile (Fedetur) tiene una nueva presidenta del directorio. Tras 4 años como directora, la empresaria y presidenta del directorio de la Reserva Biológica Huilo Huilo, Alexandra Petermann, asumió el liderazgo del gremio a principios de mayo.

En entrevista con Pulso, Petermann detalló los principales objetivos que tiene Fedetur. En primer lugar, apunta a que están trabajando en fortalecer la representatividad territorial del gremio, buscando más socios en regiones. Asimismo, han trabajado en potenciar el diálogo con autoridades en materia de turismo, y además posicionar a al industria como un sector estratégico para la economía y el desarrollo sostenible de Chile.

La presidenta de Fedetur, explicó que la situación actual del turismo es desafiante. “A nivel internacional, todos se han dado cuenta que el turismo es una industria muy potente, que desarrolla los países, por lo tanto le ponen muchas fichas a promoción, desarrollando el turismo en sus países, y, por lo tanto, tenemos más competidores”, sostiene.

Relató que si bien Chile tiene ventajas competitivas como su naturaleza, buena arquitectura, buena gastronomía y con estabilidad político económica, “Chile nos ha tomado en serio de que tenemos todas estas oportunidades”. Esto se refleja en la falta de promoción internacional.

El gobierno anterior redujo el presupuesto de promoción internacional en 30% para este 2026, rondando los US$7 millones. “En los gobiernos anteriores nunca se ha visto el turismo como una prioridad. Ha sido muy difícil que suban el presupuesto, siendo que otros destinos en la región invierten el doble, el triple y hasta quíntuple. Por ejemplo, Ecuador con US$30 millones, Perú y Colombia con US$25 millones, Costa Rica con US$28 millones, y Brasil entre US$80 millones y US$100 millones”, ejemplificó Petermann.

13.05.2026 Alexandra Petermann - Presidenta de Fedetur Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vasquez R.

Por otro lado, también manifestó a la necesidad de una mejor conectividad, sobre todo en los aeropuertos. “No es que se necesite más inversión en infraestructura (...) lo que se necesita realmente es mejor gestión de los aeropuertos, horarios, haciendo más eficiente la operación”, declaró la empresaria.

Asimismo, apuntó al “caso de los parques nacionales, donde tenemos problemas graves también de gobernanza y de falta de inversión, porque no sacamos nada con tener una naturaleza increíble si no tenemos inversión en infraestructura habilitante. Por ejemplo, el caso de Torres del Paine, donde tenemos un destino turístico impresionante, con cerca de 400.000 visitas al año, pero no hemos logrado desarrollar nuevos senderos y nuevas infraestructuras para poder traer a más visitantes de fuera”.

El nuevo gobierno

Recientemente el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció que se duplicarán los recursos para al promoción turística internacional para el próximo año. La presidenta de Fedetur explicó que es clave, porque al tener menos presupuesto “quedamos fuera de la visibilidad de los mercados extranjeros importantes para nosotros como son Estados Unidos y Europa. Otros países como Perú, Ecuador, y Brasil empiezan a ser mucho más atractivos por lo tanto el turismo se va a esos lugares”.

13.05.2026 Alexandra Petermann - Presidenta de Fedetur Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vasquez R.

Además, destaca que el turismo es una industria que reacciona rápido, por lo que estima que al aumentar el presupuesto durante el 2027, ya en el verano del 2028 se verán los resultados de la inversión en más llegadas de turistas.

Para la empresaria, el foco de la promoción turística deben ser orígenes de larga distancia como Estados Unidos y Europa, lo que permite potenciar el turismo de alto gasto. “Estos últimos años, de los 6 millones de visitantes que tenemos extranjeros, cerca de un millón y medio o dos son argentinos. Su gasto no es tan elevado porque fundamentalmente venían a comprar más que a estadías turísticas. Abrirnos a mercados de más larga distancia, trae aparejado un público que quiere gastar más y que quiere alargar sus estadías”, aseguró.

En esta línea, destacó el anuncio inversión cercana a los $800 mil millones para mejorar la Carretera Austral, que servirá como infraestructura habilitante para los destinos de la Patagonia. Un destino que de por sí atraer a un turista extranjero y de mayor gasto.

A más largo plazo, el gobierno espera poder aumentar al aporte del turismo al PIB nacional. Mientras que hoy representa cerca del 3%, se espera que llegue a 4%.

¿Cuándo podría ocurrir eso? Petermann dijo que ”es difícil dar un pronóstico, pero si realmente contamos con la promesa que nos ha hecho el ministro de aumentar al doble el presupuesto de promoción y trabajamos en los desafíos que tenemos probablemente en cuatro años podemos llegar a esa cifra de 1% adicional".

Respecto al complicado escenario geopolítico que ha impulsado al alza los costos de las bencinas, y por lo tanto, un incremento en los precios de los vuelos, Fedetur apunta a que “el turismo nacional puede ser un gran aliado. Por lo tanto, tenemos que poner fichas ahí. Todas las actividades más cercanas en el territorio toman fuerza porque ya es más caro un vuelo a otra ciudad del país o por supuesto un vuelo fuera de Chile”.

“Creo que es un desafío, pero al mismo tiempo, el turismo es algo que crece con fuerza en el mundo, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, donde hay más tiempo disponible. Con todo eso, se nos abren más oportunidades para el turismo en el mundo. Tenemos una gran ventaja como sector”, concluyó Petermann.