Vodanovic sostiene que las expectativas por la Cuenta Pública “no son muchas” y que Kast no se ha hecho cargo de las “falsas promesas que hizo”

Durante la mañana de este lunes, en la antesala de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, sostuvo que las expectativas “no son muchas”, a la vez que cuestionó que el mandatario no se ha hecho cargo de las “falsas promesas que hizo”.

En conversación con Radio Duna, la senadora señaló que “después de ver las varias entrevistas que dio el presidente durante el fin de semana, creo que él no ha hecho, ni creo que haga una autocrítica”, añadiendo que “tampoco se hace cargo de las falsas promesas que hizo, de lo que no va a poder cumplir, que ya dice que no va a cumplir; es decir, ni de las cárceles ni de las expulsiones”.

“A todo le encuentra explicaciones bastante vagas, entonces las expectativas quiero decirle que no son muchas”, mencionó.

En la misma línea, Vodanovic también expresó que “al presidente Boric le decían que tenía volteretas. Había permanentemente críticas a lo que él había dicho como diputado y hecho después como Presidente. Yo quiero decirle que aquí, si nosotros contamos las volteretas de Kast, son hartas más porque apenas lleva 60 días, y por Dios que se ha desdicho de todo lo que dijo por 12 años mientras fue candidato presidencial”.

Cuestionamientos en materia de seguridad

Respecto a seguridad, la senadora mencionó que “me parece incluso honesto de parte del ministro Arrau que haya dicho que va a tomar el plan de seguridad del Gobierno anterior y que lo va a continuar. Pero eso también pasa por reconocer que ellos le mintieron a la ciudadanía cuando dijeron que todo estaba mal”.

Vodanovic además destacó las 77 iniciativas aprobadas durante el gobierno anterior en materia de seguridad, señalando que “yo no sé si se sigue resolviendo por leyes. Yo creo que lo que aquí falta es enfocarse en la persecución de la criminalidad que existe hoy día”.

“Este Gobierno llegó a ser Gobierno prometiendo seguridad y prometiendo una serie de planes que no existían”, mencionó.

Tramitación de la megarreforma

En la ocasión, Vodanovic también abordó la megarreforma impulsada por el Ejecutivo apuntando que “nosotros no estamos rechazando algo técnico, estamos rechazando una postura ideológica del Gobierno, que es darle libertad a las empresas y no a las personas”.

De acuerdo con lo expresado por la parlamentaria, “aquí hay una postura ideológica del Gobierno que no se mueve, que no tranza”.

Finalmente, mencionó “nosotros lo que estamos rechazando es una mala idea de legislar, un mal proyecto para Chile”.