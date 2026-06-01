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    Subsecretario del Interior por Cuenta Pública: “El cambio de mano es muy real y concreto en materia de seguridad y en orden migratorio”

    El subsecretario del Interior abordó esta mañana las expectativas frente a la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, indicando que esta jornada el Mandatario "va a reimpulsar su acción de gobierno".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    FRANCISCO PAREDES

    Esta mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la polémica en torno al traslado de tres reos comunes de Punta Peuco a otros recintos penitenciarios, así como también la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast que se realizará la jornada de hoy.

    Consultado sobre el primer punto y sobre cómo si bien desde el gobierno habían afirmado que la decisión había sido de Gendarmería, ayer en una entrevista el propio Mandatario admitió que había sido su decisión, el subsecretario indicó que en esto “no hay ninguna contradicción”.

    “Lo que el Presidente hace es dar la directriz, que es que exista un ordenamiento carcelario de acuerdo a la Ley”, sostuvo al respecto esta mañana en T13 Radio.

    En este sentido, apuntó, “quien toma la decisión final es Gendarmería de Chile”.

    “Lo que dice el Presidente es que se cumpla la Ley (...) y con criterios técnicos, no políticos”, afirmó.

    Consultado sobre la Cuenta Pública, y sobre qué se puede esperar, Pavez indicó que el Mandatario “va a reimpulsar su acción de gobierno a partir del día de hoy”.

    “El Presidente también nos va a contar cómo se recibió el país y, por supuesto, las dificultades que hay en materia financiera y también en otras dimensiones políticas y sociales, que dan cuenta de que un gobierno de este tipo que aspira a hacer transformaciones importantes, está en un contexto de un gobierno anterior que hizo las cosas muy mal”, afirmó.

    Junto con esto, el subsecretario también abordó los cambios que a su parecer, se han visto en estos tres meses de gobierno de Kast, apuntando a mejoras en seguridad, específicamente con el ministro Martín Arrau a cargo de la cartera.

    “Hay una nueva mano en materia de seguridad. Nosotros estamos haciendo que en el país haya inversión, haya más confianza, que haya certeza jurídica”, señaló.

    En esto, señaló, “aquí no se está inventando la rueda, aquí lo que se está haciendo es, como lo ha dicho el Presidente, mostrar lo que se ha hecho”.

    “Yo no vi nunca al exministro Cordero, que fue el primer ministro de Seguridad, pero antes yo nunca vi a la exministra Siches, ni a la exministra Tohá, haciendo lo que está haciendo Martín Arrau. Y está bien, son estilos, no pasa nada. Recordemos qué es lo que pasaba hace 4 años atrás, primera Cuenta Pública del Presidente Boric, el Presidente Boric como jefe de campaña de la Convención Constitucional, si eso es lo que había en el país”.

    En ese sentido, apuntó Pavez, “el cambio de mano creemos que es muy real y muy concreto en materia de seguridad, en materia de seguridad jurídica para invertir, en materia de orden migratorio”.

    “Ningún tema es de un día para otro, por supuesto, pero el gobierno está trabajando con la marcha muy firme en cumplir los objetivos del Presidente”, sentenció.

    Más sobre:PolíticaCuenta PúblicaMáximo Pavez

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