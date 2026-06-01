Bomberos combate incendio de al menos ocho viviendas en La Florida

La mañana de este lunes se produjo un incendio en el sector de calles Los Quillayes con Concordia, en la comuna de La Florida.

La emergencia se inició pasadas las 8 de la mañana y, según información del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, habría afectado en un principio a tres casas.

Sin embargo, la emergencia se expandió y ha afectado por el momento un total de ocho domicilios. Por lo anterior, se declaró segunda alarma y se despacharon 11 compañías al lugar.

Por el momento no se habría informado de personas lesionadas por el siniestro.

Desde Transporte Informa señalaron que, durante el transcurso de la emergencia, se mantiene suspendido el tránsito en la calle Santa Raquel, entre Rafael Matus y Troncal San Francisco.