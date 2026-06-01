CMF inicia segunda consulta por norma sobre consentimiento para acceso al Registro de Deuda Consolidada

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que inició un segundo período de consulta pública para el proyecto normativo que fortalece los términos del consentimiento de los deudores, para el acceso a su información del Registro de Deuda Consolidada (Redec).

En un comunicado el organismo regulador indicó que el principal objetivo de la propuesta es fortalecer el resguardo de los derechos de los usuarios por medio de mejores prácticas que deben considerar las entidades reportantes del Redec en la obtención, registro, reporte y rendición de cuentas del consentimiento otorgado por los deudores.

El primer proceso de consulta pública se realizó entre el 2 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, en el cual se recibieron más de 200 comentarios por parte de la industria y otros interesados.

A partir de dicho proceso, la CMF elaboró una versión ajustada de la propuesta normativa, dando inicio a un segundo proceso de consulta pública, particularmente respecto de los plazos de implementación previstos en el Título IV, “Vigencia”, de la norma modificatoria que se presenta en el Informe Normativo.

La CMF señaló que invita a todas las partes interesadas a formular observaciones y comentarios respecto del presente proyecto normativo hasta el 1 de junio de 2026, en el portal de Normativa en Consulta del sitio web de la CMF.