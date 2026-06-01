En vivo: Alejandro Tabilo busca el paso a los cuartos de final de Roland Garros contra Félix Auger-Aliassime
El tenista nacional (36° del ranking ATP) se enfrenta al canadiense por los octavos de final del Grand Slam parisino.
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|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Félix Auger-Aliassime
|15
|6
|1
|-
|Alejandro Tabilo*
|40
|3
|1
|-
Lucha
Auger-Aliassime debió dar dura pelea para quedarse con el punto.
Mantiene su servicio
Era importante comenzar ganando. Tabilo lo logra.
Segundo set
Tabilo parte sirviendo en esta manga.
Set para Auger-Aliassime
El canadiense se lleva la primera manga en poco más de media hora.
Rápido
Otra vez Tabilo deja a su rival sin anotar. Pero Auger-Aliassime sirve para el set.
Le devuelve la “gentileza”
Auger-Aliassime tampoco deja escapar ni un punto.
Sólido
Tabilo se impone sin dejar escapar ni un punto.
Ratifica el quiebre
Tras tener dos break point en contra, Auger-Aliassime se queda con su servicio.
Primer Quiebre
Auger-Aliassime aprevecha el segundo break point que tuvo en el juego y se queda con el servicio de Tabilo.
Sin problemas
El canadiense impuso sus condiciones en este game.
Buen juego
Cuándo las cosas se complicaban, Tabilo sacó lo mejor de su tenis.
Punto para el canadiense
Auger-Aliassime se lleva el primer game. No sin dificultades.
Comienza el juego
Sirve el canadiense y sexto del mundo, Felix Auger-Aliassime.
Ejercicios
Ambos jugadores ensayan tiros y saques para entrar en calor.
Jugadores a la cancha
Tabilo y Auger-Aliassime ya ingresan a la arcilla francesa.
Se prepara la cancha
Tras el homenaje al PSG, se habilita todo para el duelo de Tabilo con Auger-Aliassime.
Homenaje al PSG
Se tributa a los campeones de la Champions League en la arcilla de Roland Garros.
El duelo de hoy
Esta vez les llevamos el duelo entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime por los octavos de final de Roland Garros.
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