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    EN VIVO

    En vivo: Alejandro Tabilo busca el paso a los cuartos de final de Roland Garros contra Félix Auger-Aliassime

    El tenista nacional (36° del ranking ATP) se enfrenta al canadiense por los octavos de final del Grand Slam parisino.

    Foto: Copa Faulconbridge.

    Actualizar relato

    PuntosSet 1Set 2Set 3
    Félix Auger-Aliassime1561-
    Alejandro Tabilo*4031-

    Lucha

    Auger-Aliassime debió dar dura pelea para quedarse con el punto.

    Mantiene su servicio

    Era importante comenzar ganando. Tabilo lo logra.

    Segundo set

    Tabilo parte sirviendo en esta manga.

    Set para Auger-Aliassime

    El canadiense se lleva la primera manga en poco más de media hora.

    Rápido

    Otra vez Tabilo deja a su rival sin anotar. Pero Auger-Aliassime sirve para el set.

    Le devuelve la “gentileza”

    Auger-Aliassime tampoco deja escapar ni un punto.

    Sólido

    Tabilo se impone sin dejar escapar ni un punto.

    Ratifica el quiebre

    Tras tener dos break point en contra, Auger-Aliassime se queda con su servicio.

    Primer Quiebre

    Auger-Aliassime aprevecha el segundo break point que tuvo en el juego y se queda con el servicio de Tabilo.

    Sin problemas

    El canadiense impuso sus condiciones en este game.

    Buen juego

    Cuándo las cosas se complicaban, Tabilo sacó lo mejor de su tenis.

    Punto para el canadiense

    Auger-Aliassime se lleva el primer game. No sin dificultades.

    Comienza el juego

    Sirve el canadiense y sexto del mundo, Felix Auger-Aliassime.

    Ejercicios

    Ambos jugadores ensayan tiros y saques para entrar en calor.

    Jugadores a la cancha

    Tabilo y Auger-Aliassime ya ingresan a la arcilla francesa.

    Se prepara la cancha

    Tras el homenaje al PSG, se habilita todo para el duelo de Tabilo con Auger-Aliassime.

    Homenaje al PSG

    Se tributa a los campeones de la Champions League en la arcilla de Roland Garros.

    El duelo de hoy

    Esta vez les llevamos el duelo entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime por los octavos de final de Roland Garros.

    Buenos días

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