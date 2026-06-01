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    El impresionante ascenso de Joaquín Niemann en el ranking mundial tras su triunfo en el LIV Golf de Corea del Sur

    El golfista nacional celebró su primer título de la temporada y aprovechó la nueva regla que le otorga puntos para la clasificación planetaria a la millonaria superliga.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann se coronó en el LIV Golf de Corea del Sur.

    Joaquín Niemann está de vuelta. Después de un comienzo de año complicado, donde estuvo lejos de los primeros lugares y tuvo muchas dudas con su juego, en las últimas semana ha ido teniendo una alza sostenida en su nivel y lo demostró ganando el LIV Golf de Corea del Sur, su primer título de la temporada y que le generó un importante rédito.

    Desde el punto de vista económico, los US$ 4 millones que se embolsó por su victoria amplían su patrimonio, mientras que las unidades que alcanzó le generaron un impresionante ascenso en el ranking mundial, pues retornó al top 100.

    Su éxito en Asia le permitió subir desde el puesto 149 al 78º, transformándose en el mayor salto de esta semana entre quienes se ubican entre los 100 mejores del orbe. Asimismo, se transformó en el segundo mejor latinoamericano en este escalafón, después del colombiano Nicolás Echavarría (48º).

    En tanto, la clasificación la sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, seguido por el norirlandés Rory McIlroy y el también norteamericano Cameron Young. Entre los chilenos, Cristóbal del Solar es el segundo mejor en el listado, en la casilla 677, mientras que Gabriel Morgan (1382º) cierra el podio nacional.

    La emoción de Joaco

    Después de su victoria, Joaquín Niemann valoró lo conseguido y reconoció un poco de ansiedad. “Se siente genial. Ha tardado un poco”, dijo. “En Singapur estaba en el último partido el domingo y, mirándolo ahora, sentía que simplemente quería ganar demasiado. A veces eso te saca un poco del foco”, añadió.

    Joaquín Niemann se coronó en el LIV Golf de Corea del Sur. Foto: LIV Golf.

    Dentro de las claves de su triunfo, el talagantino afirmó: “Mantener mi mente en su sitio, seguir mi camino esta semana y lograrlo de la manera en que ocurrió fue precioso”.

    “Siento que el último (título) fue el mejor. Siento que siempre será así. Así que sí, cada vez mejor. La sensación es genial y estoy muy feliz. Siento como si el año pasado hubiese sido tan fácil, siento que solo miro hacia atrás, a 2025, y fue tan fácil ganar. Simplemente sucedió. Entonces dije que simplemente sucedió, siento que así es como debería ser, y siento que estaba forzando todo un poco demasiado. Simplemente dejar que las cosas sucedan y seguir con lo mío, seguir mi rutina y ser parte del espectáculo”, agregó, sobre cómo ha sido este año.

    El próximo desafío

    Después de su notable victoria en Corea del Sur, Niemann se alista para el próximo desafío del LIV en Andalucía, que comienza este jueves. Su triunfo del último fin de semana lo pone en carrera para luchar por el campeonato, ya que saltó al tercer lugar de la clasificación de la temporada, siendo superado por el bicampeón Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau.

    “Probablemente sea la mejor sensación. Me encanta tener esa presión, saber que tienes que dar el golpe y ganar el torneo. Siento que eso es lo que siempre soñé de niño: dar ese último golpe y embocar ese último putt. Es una sensación increíble, y se desvanece tan rápido, que siento que tener la misma oportunidad la semana que viene sería genial”, sentenció, con respecto al desafío de esta semana en España.

    Más sobre:GolfLIV GolfRanking MundialCorea del SurJoaquín Niemann

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