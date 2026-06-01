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    Omar Carabalí se queda fuera del Mundial: Ecuador entrega la nómina final sin el arquero de O’Higgins

    Este domingo, La Tri dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados por Sebastián Beccacece para la Copa del Mundo. Pese al trámite realizado en la FIFA, para poder ser elegible por el cuadro del Guayas, el portero celeste no entró en la convocatoria.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Futbol, O’Higgins vs Universidad de Concepcion Fecha 12, Liga de primera 2026 El jugador de O’Higgins Omar Carabali es fotografiado durante el partido de la liga de primera contra Universidad de Concepcion disputado en el estadio Codelco El Teniente en Rancagua, Chile. 16/5/2026 Jorge Loyola/Photosport Football, O’Higgins vs Universidad de Concepcion 12th turn, 2026 First division league O’Higgins player Omar Carabali is pictured during a first division league match against Universidad de Concepcion at the Codelco El Teniente stadium in Rancagua, Chile. 16/5/2026 Jorge Loyola/Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Se acabó el sueño mundialista de Omar Carabalí. El golero de O’Higgins estuvo en el radar de Sebastián Beccacece para formar parte del seleccionado ecuatoriano, de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica. Sin embargo, esa alternativa se extinguió. Esta noche, mediante sus redes oficiales, el combinado del Guayas reveló su lista final de 26 convocados. No está el meta de O’Higgins.

    Hace varias semanas, fue tomando cuerpo la opción de que el portero formado en Colo Colo pudiera ser considerado por La Tri. Primero debía hacer el trámite de cambio de nacionalidad para poder ser elegible para Ecuador, toda vez que se había nacionalizado chileno. En efecto, la FIFA dio luz verde a la modificación y Carabalí se convirtió en elegible.

    El propio Beccacece confirmó, en una rueda de prensa, que el portero estaba dentro de la prenómina de 55 jugadores que la selección reservó, y la que sirvió de base para los 26 elegidos por el entrenador. Una señal desfavorable para Carabalí fue que no estuvo en la nómina para el amistoso que Ecuador jugó este sábado, ante Arabia Saudita, en Estados Unidos. El arquero, de hecho, jugó este domingo en la caída de O’Higgins con Everton, en Rancagua.

    En un primer momento, la Federación Ecuatoriana había indicado que la nómina para el Mundial iba a revelarse este lunes 1 de junio, cerca de la fecha límite exigida por la FIFA. Sin embargo, se adelantó y la convocatoria final se dio a conocer hoy.

    Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle son los tres porteros convocados por Beccacece, en una nómina donde sobresalen los nombres de Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo. El combinado de la mitad del mundo debutará en la Copa del Mundo el domingo 14 de junio, ante Costa de Marfil. Luego, el sábado 20 enfrentará a Curazao. Cerrará la fase grupal contra Alemania, el jueves 25.

    Nómina de Ecuador

    Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (Liga de Quito).

    Defensas: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordoñez (Brujas), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Tijuana).

    Mediocampistas: Alan Minda (Atlético Mineiro), Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), John Yeboah (Venezia), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Kendry Páez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland), Gonzalo Plata (Flamengo).

    Delanteros: Kevin Rodríguez (USG), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart).

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    Más sobre:Mundial 2026EcuadorOmar CarabalíSebastián BeccaceceNómina de EcuadorO'HigginsSelección de Ecuador

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