Kast dice que intentará acuerdo con la oposición para su megarreforma, pero que con un voto es suficiente para aprobarla

Con el objetivo de fijar su primera Cuenta Pública como el gran hito para reiniciar su administración y darle un nuevo impulso tras una compleja instalación, el Presidente José Antonio Kast realizó un fuerte despliegue comunicacional.

Este domingo, por ejemplo, encabezó la sexta edición del “Presidente Presente”, en Villa Alemana, instancia en la que defendió lo que ha hecho su administración hasta ahora, apuntó contra el gobierno del expresidente Gabriel Boric y adelantó una de las leyes que presentará este lunes sobre la creación de un registro nacional de vándalos, cuyos integrantes perderán “beneficios sociales”.

Pero no se quedó ahí. Kast, el día anterior, concedió una ronda de entrevistas a los canales de televisión: Canal 13, TVN, CHV, Mega y CNN Chile. En cada una de ellas -las que fueron emitidas este domingo- abordó el tenor que tendrá este lunes su primera alocución ante el Congreso Nacional en Valparaíso, donde hará un balance de cómo recibió el gobierno, lo que ha hecho hasta ahora y los desafíos pendientes.

Así, dentro de los asuntos que despejó es que habrá un fuerte énfasis en seguridad y desechó que vaya a anunciar indultos durante su discurso.

Pero más allá de la Cuenta Pública, el Jefe de Estado también abordó otras definiciones, entre ellas su postura en relación con su megarreforma económica, que esta semana comenzará a discutirse en el Senado. Esto en un contexto en que la oposición ha criticado duramente la medida y ha acusado al Ejecutivo de no querer instalar un diálogo de verdad.

En este escenario, Kast sostuvo -en su entrevista con CNN Chile- que si bien espera que haya un mayor consenso posible, al ser consultado si para él con un voto es suficiente para aprobar la iniciativa , añadió que “si fuera un solo voto, bueno, tenemos que seguir avanzando porque Chile no puede esperar”.

Kast fijó postura sobre el tema en medio del debate sobre si es necesario aprobar la iniciativa con un amplio respaldo para darle estabilidad a futuro (y así evitar que un gobierno de otra sensibilidad política haga modificaciones), o si lo mejor es conseguir el triunfo político inmediato para mostrar avances.

En relación con cuánto está dispuesto a ceder para alcanzar un consenso, evitó comprometerse con alguna medida en especial -a diferencia de su ministro de la Segpres, José García Ruminot- e indicó que ahora comienza “una segunda etapa en el Senado y espero que sea una etapa de mayor reflexión”.

Además, descartó echar pie atrás en la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. “Nosotros vamos a seguir avanzando”, sostuvo. También insistió en que no está dispuesto a subir los impuestos a las personas de más altos ingresos: “No vamos a avanzar en esa línea”.

Si bien la semana pasada el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que están dispuestos a aplazar el debate y despachar la reforma más allá de junio, el Presidente Kast fijó como fecha julio para sacar adelante el proyecto.

“Yo espero que sea dentro de julio”, indicó, agregando que “para nosotros sería muy importante que se pudiera cerrar y pudiéramos tener ya una ley para comenzar agosto”.

Sobre la megarreforma también profundizó en la entrevista con Canal 13. Ahí Kast indicó que, si bien “para que se apruebe basta un voto, nos gustaría generar una mayoría más importante”. En esa línea, añadió que “ojalá se alcance un acuerdo amplio”.

En esa misma conversación el Presidente abordó la acusación constitucional que anunció el Partido Republicano y libertarios contra el exministro Nicolás Grau. Kast defendió la atribución de los parlamentarios y descartó que perjudique la tramitación de la megarreforma. “Van por carriles separados”, dijo. En esa línea, sostuvo que ellos tienen la facultad para presentar esas ofensivas y que él renunció al Partido Republicano justamente “para darle libertad al partido”.

Además, indicó que los libelos son parte de las facultades, y si es que no les gusta, remarcó que “cambien la Constitución, entonces”.

Expulsión de más de 300 mil inmigrantes y Punta Peuco

Entre las definiciones del Mandatario también incluyó el tema migratorio, donde reforzó su compromiso con expulsar a 330 mil inmigrantes durante su administración. En todas las entrevistas refrendó que no han cambiado el plan ni la promesa. “Vamos a llegar a la meta”, aseguró.

Además, sostuvo que buscan retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela para poder concretar las expulsiones de inmigrantes irregulares de ese país. Pero que, hasta ahora, no han tenido buena recepción de esa administración.

Sobre cómo cumplirán el compromiso de las más de 300 mil expulsiones, el Jefe de Estado indicó en la entrevista de TVN que “uno es la salida voluntaria y la otra es la expulsión”. Aseguró que ”vamos a ir informando medidas para que se vayan voluntariamente” y que van a llegar a la cifra comprometida.

En temas de seguridad, Kast reconoció -en la entrevista en Mega- que él fue quien solicitó el sacar a los tres reos comunes del penal Punta Peuco, medida que revirtió la apuesta del gobierno de Boric para que el penal no sea exclusivo de presos por delitos de lesa humanidad.

“Ya se tomaron las medidas para sacar a los tres delincuentes comunes ahí. Eso ya ocurrió”, dijo. Consultado sobre si esa fue una instrucción directa de su parte, el Mandatario respondió que “sí, nosotros vamos a ordenar las cárceles en Chile. Vamos a separar a los presos de alta peligrosidad, aplicar las cárceles de máxima seguridad y una reformulación del sistema penitenciario”.

“Cada cárcel va a cumplir la función para la cual fue creada”, añadió el Presidente Kast en la misma entrevista, en alusión al recinto penitenciario de Punta Peuco, creado en el gobierno de Eduardo Frei para retener a criminales de la dictadura.

La decisión de Kast generó una inmediata recriminación en la izquierda. El exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC) cuestionó este domingo en TVN que esto era “una muy mala decisión, que nos hace retroceder”. El propio abogado y exsecretario de Estado de Boric firmó los cambios administrativos que iniciaron el proceso de reconversión de Punta Peuco de una cárcel especial a una común. “Subsecretario de Justicia dijo que traslado de reos comunes desde Punta Peuco fue ‘decisión técnica’, pero ahora el Presidente Kast reconoce que él dio la orden”, acusaron también en la bancada del PC.

Esto último en alusión a que el propio subsecretario Luis Silva había indicado -el jueves pasado- que en esta medida “no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica”.

Sobre cárceles, también indicó -en entrevista en CHV- que el compromiso actual es aumentar en “20 mil” las plazas y que el objetivo final “es llegar a esas 40 mil plazas que nos faltan”.

Sobre si anunciará cárceles sin visitas, en CNN Chile agregó que “lo que vamos a hacer es generar el aislamiento total. Si eso es en una megacárcel, si eso es al interior de las mismas cárceles o es con nuevas cárceles de menor tamaño como la que puede ser la de La Laguna, eso es algo que vamos a ir definiendo ahora”.

¿Privatizar Codelco?

La compleja situación de la Corporación del Cobre (Codelco) también fue abordada por Kast en su ronda de entrevistas. En CNN, por ejemplo, el Presidente fue consultado sobre si es parte de sus pretensiones la privatización o participación de privados en la entidad pública que surgió en los 70 luego de que el gobierno de Salvador Allende nacionalizara el cobre.

“Lo primero que tenemos que hacer es ordenar las cuentas en Codelco, si lo que hemos visto en estos días es realmente dramático”, respondió Kast. Luego, agregó: “Abramos el debate, porque aquí lo primero es que tenemos que ver qué está ocurriendo hoy día en Codelco, qué está pasando dentro de Codelco hoy día. No hay información clara”.

En TVN, en tanto, reforzó que “queremos que a Codelco le vaya bien” y “después abrir el debate” sobre la privatización.

Arrepentimientos y primer ajuste de gabinete

En la mayoría de las entrevistas, el Presidente Kast reconoció que durante sus poco más de dos meses de gestión pudo haber hecho cosas mejor. Por ejemplo, respecto de la decisión de modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco) sostuvo -en Canal 13- que “quizás faltó empatizar más para dar una mala noticia como el tema del combustible”.

Además, reconoció que ha utilizado de mala manera ciertas palabras -como cuando habló de la metáfora e hipérbole en relación con su compromiso de expulsar inmigrantes-, pero defendió que sirvió para ahondar en esos debates.

Sobre su primer ajuste de gabinete, en la mayoría de las entrevistas defendió las nominaciones de las ahora exministras Mara Sedini y Trinidad Steinert. “Durante la campaña, la exministra Sedini fue una gran vocera”, justificó, añadiendo que “quizás no tuvimos noción con el mundo político ya instalado”.

En el caso de Steinert, en tanto, agregó que “todo el mundo felicitaba el nombramiento”. Así, recalcó que nombró a las personas correctas en el momento adecuado, pero que se complicó porque un sector político comenzó a cuestionar todas sus acciones fuertemente. En TVN, por otro lado, reconoció que removió a la extitular de Seguridad por una “suma de factores”, pero que lo relevante es que “hoy día tenemos de nuevo a un ministro en terreno”.

“Ellas fueron grandes colaboradoras, hicieron un gran aporte al gobierno y, bueno, ahora hay otras personas que asumieron la posta”, remató en CNN Chile.

Sobre otros compromisos de campaña -como no tener a personas ejerciendo doble función en el Estado, como el caso de sus asesores Álvaro Bellolio e Ignacio Dülger- defendió, en esa misma entrevista, que se trata de casos puntuales.

Finalmente, Kast reconoció que “siempre es otra cosa con guitarra. Pero puede ser mejor. Y estamos trabajando para mejorar todas las cosas que se pueden haber desafinado”.

Sobre nominaciones de embajadores como “premio de consuelo”, en entrevista con CHV, también justificó sus decisiones y reconoció que en el pasado debió decir que se mediría a los embajadores de acuerdo con sus resultados.