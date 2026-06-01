Cadem: aprobación de Kast cae a 38% en la antesala de su primera Cuenta Pública

La última encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, evidenció una nueva baja en la aprobación del Presidente José Antonio Kast a solo un día de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, marcada por expectativas ciudadanas centradas en el costo de la vida, seguridad, inmigración y salud.

De acuerdo con los resultados revelados este domingo, solo un 38% de los encuestados aprueba la gestión del Mandatario, lo que representa una caída de un punto porcentual respecto del último sondeo publicado a mitad de semana. En paralelo, la desaprobación aumentó a 58%, dos puntos más que en la medición anterior.

El sondeo también reflejó un deterioro más amplio en la evaluación presidencial durante mayo. Según Cadem, Kast cerró el mes con un promedio de 39% de aprobación, tres puntos menos que en abril, mientras que la desaprobación alcanzó 56%, cuatro puntos más que el mes anterior.

El contraste es aún mayor al comparar con marzo, período en que el jefe de Estado registraba 51% de aprobación y 42% de desaprobación, lo que confirma una caída sostenida en su respaldo durante los últimos dos meses.

Caída en sectores populares, regiones y votantes de centro

El estudio identificó además los segmentos donde más se ha resentido el apoyo al Presidente. Entre ellos destacan los sectores socioeconómicos bajos, donde la aprobación cayó 14 puntos, llegando a 36%.

Una situación similar se observó entre habitantes de regiones, donde el respaldo disminuyó 15 puntos hasta ubicarse en 39%, y entre quienes se identifican políticamente con el centro, grupo en el que la aprobación cayó también 15 puntos, alcanzando solo 27%.

Mayor interés por la Cuenta Pública

El sondeo sen medio de un escenario político marcado por la preparación de la primera Cuenta Pública del gobierno de Kast, programada para este lunes.

En ese contexto, la encuesta reveló un aumento en el interés ciudadano por seguir el mensaje presidencial. Un 57% de los consultados afirmó tener “mucho” o “bastante” interés en informarse sobre lo que ocurra en la Cuenta Pública, dos puntos más que el miércoles pasado.

Respecto de los temas prioritarios para la ciudadanía, el principal anuncio económico esperado corresponde a medidas destinadas a disminuir el costo de la vida de las familias, alternativa mencionada por un 59% de los encuestados.

El Presidente José Antonio Kast preparando su discurso en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

Más atrás aparecen la reducción del gasto público, con 30%, y otras iniciativas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

En materia de seguridad, las opiniones aparecen divididas entre distintas prioridades. Un 36% considera que el gobierno debería endurecer las penas contra el crimen organizado, mientras que un 33% apuesta por recuperar barrios tomados por el narcotráfico.

Otro 31% plantea como principal necesidad reformar el sistema judicial y aumentar la dotación y respaldo a las policías.

En inmigración, el 41% cree que la medida más urgente es eliminar beneficios para inmigrantes en situación irregular, mientras que 36% prioriza acelerar las expulsiones de personas que ingresaron ilegalmente al país.

Además, un 31% se inclinó por reforzar la coordinación entre policías, Fuerzas Armadas y servicios migratorios, mismo porcentaje que apoyó convertir en delito el ingreso irregular a Chile.

Listas de espera lideran prioridades en salud

En salud, la principal preocupación ciudadana sigue siendo la reducción de listas de espera, opción escogida por un 45% de los encuestados.

Le siguen el fortalecimiento de consultorios y la atención primaria, con 41%, mientras que un 27% se mostró favorable a utilizar convenios con privados para atender pacientes de Fonasa.

En educación, en tanto, el anuncio más esperado corresponde al término de la tómbola del sistema de admisión escolar, medida respaldada por 48% de los consultados.

Luego aparecen iniciativas destinadas a fortalecer la autoridad de directores y profesores, con 36%, y la ampliación de la sala cuna y educación inicial, con 27%.

Amplio respaldo a Sala Cuna Universal

La encuesta también abordó el proyecto de Sala Cuna Universal. Según el estudio, un 72% manifestó estar de acuerdo con el proyecto, que busca ampliar el acceso a sala cuna para madres y padres trabajadores mediante financiamiento a través de una cotización de los empleadores.

El respaldo es aún mayor en aspectos específicos de la propuesta. Un 85% considera que las grandes empresas tienen capacidad para implementarlo y el mismo porcentaje cree que se trata de una medida necesaria para apoyar a las familias.

Además, un 77% estima que una Sala Cuna Universal ayudaría “mucho” o “bastante” a aumentar la participación femenina en el mercado laboral, mientras que un 73% se mostró favorable a establecer un trato especial o gradual para las pequeñas y medianas empresas respecto del pago de la cotización.