En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera
Los cruzados tienen la posibilidad de alcanzar el segundo lugar de la tabla, mientras los acereros pueden mantener dicho puesto y recortar distancia con el líder, Colo Colo. Sigue aquí los detalles del encuentro.
Actualizar el relato
Huachipato 0-0 U. Católica
Otro aviso
5′. Briceño gana la banda. Tira el centro. Cabecea Altamirano. Ataja Bernedo.
La primera del local
4′. Briceño le pega. Pero está atento Bernedo.
Comienza el partido
Huachipato y Universidad Católica ya buscan acortar distancia con el líder, Colo Colo.
Equipos a la cancha
Huachipato y Católica ya pisan el gramado de Talcahuano.
El 11 acerero
La formación de la UC
La urgencia de un triunfo
La victoria de Coquimbo ante Deportes Limache, puso a los Piratas momentáneamente en el segundo lugar. Para desplazarlo, Huachipato o la UC deben ganar.
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