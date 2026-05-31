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    EN VIVO

    En vivo: Universidad Católica visita a Huachipato en un duelo clave para la parte alta de la Liga de Primera

    Los cruzados tienen la posibilidad de alcanzar el segundo lugar de la tabla, mientras los acereros pueden mantener dicho puesto y recortar distancia con el líder, Colo Colo. Sigue aquí los detalles del encuentro.

    Huachipato enfrenta a la UC por la Liga de Primera. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Actualizar el relato

    Huachipato 0-0 U. Católica

    Otro aviso

    5′. Briceño gana la banda. Tira el centro. Cabecea Altamirano. Ataja Bernedo.

    La primera del local

    4′. Briceño le pega. Pero está atento Bernedo.

    Comienza el partido

    Huachipato y Universidad Católica ya buscan acortar distancia con el líder, Colo Colo.

    Equipos a la cancha

    Huachipato y Católica ya pisan el gramado de Talcahuano.

    El 11 acerero

    La formación de la UC

    La urgencia de un triunfo

    La victoria de Coquimbo ante Deportes Limache, puso a los Piratas momentáneamente en el segundo lugar. Para desplazarlo, Huachipato o la UC deben ganar.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

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