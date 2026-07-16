SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins y llama a evitar desplazamientos por sistema frontal

    Las autoridades mantienen monitoreo permanente de cauces y zonas de riesgo, mientras avanzan evacuaciones preventivas y se refuerzan las medidas para enfrentar lluvias, vientos y marejadas.

    Por 
    Lya Rosen
    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, ofrecen un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Foto: Subsecretaria del Interior.

    El gobierno, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Subsecretaría del Interior, entregó la noche de este miércoles un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    Es así como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informaron que la alarma meteorológica se amplió a la Región de O’Higgins, sumándose a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana por el pronóstico de precipitaciones extremas.

    Las autoridades además señalaron que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se mantiene desplegado en las diez regiones afectadas, con monitoreo permanente de ríos, esteros y zonas de mayor riesgo, además de la habilitación de albergues y evacuaciones preventivas en sectores vulnerables.

    “La principal preocupación ha sido, además de las precipitaciones, el viento que se ha verificado en algunos lugares y las alertas de marejadas anormales en el litoral central”, afirmó al respecto Pavez.

    Entre las principales medidas adoptadas destacan la evacuación preventiva del campamento ubicado en la ribera del río Mapocho, en Talagante, y la habilitación de albergues en Machalí y Doñihue ante el riesgo por el aumento del caudal del río Cachapoal.

    A esto se suma el cierre del Camino a Farellones para no residentes desde las 23.59 horas, el despliegue de maquinaria preventiva en Maipú y la coordinación nacional para responder a eventuales cortes de suministro eléctrico, con apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de ser requerido.

    El subsecretario detalló que en “la región de la Araucanía hay una preocupación por el viento, rachas de viento de hasta 90 km por hora. Hay un albergue disponible en la comuna de Lumaco. Hay una especial preocupación por la crecida del río Huequien en Angol, por lo tanto, se está evaluando la evacuación preventiva”.

    Ante este tipo de situaciones, el Gobierno también informó que continúa el monitoreo de cauces con riesgo de desborde en tanto el La Araucanía como en el Biobío, Ñuble y Maule, además de la vigilancia por posibles remociones en masa en Biobío y fuertes vientos en la zona centro-norte del país.

    Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para coordinar de mejor manera a las entidades del Estado. Es fundamental hacer un llamado a la responsabilidad de todas las personas. Seguiremos monitoreando la evolución del sistema frontal y mañana entregaremos un nuevo balance”, afirmó Pavez.

    Por su parte, Cebrián reiteró la importancia de atender las instrucciones de las autoridades y los mensajes de emergencia. “Cuando se envía un mensaje SAE es porque existe un riesgo inminente para las personas. Es muy importante que la ciudadanía atienda estos mensajes, siga las instrucciones de la autoridad y se mantenga informada por los canales oficiales”, apuntó.

    De la misma forma, la directora detalló que se mantienen entonces vigentes seis alertas en este tramo “tanto por viento, por nevadas moderadas, por precipitaciones fuertes a moderadas y también está vigente, tal como lo informaba el subsecretario, la alarma meteorológica que cubre cuatro regiones incorporando la región de O’Higgins durante horas de esta tarde”.

    Ante la consulta por compras masivas de agua y otros productos por parte de la población durante este miércoles, Pavez llamó a mantener la calma y aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento.

    “Chile no tiene problemas de abastecimiento. La red de conectividad está funcionando. El llamado es a la prudencia, la tranquilidad y la planificación”, señaló.

    Asimismo, si se produjera un eventual corte de agua potable en la RM por la turbiedad en el río Maipo, el subsecretario indicó que el sistema de respaldo de Aguas Andinas permitiría mantener el suministro hasta por 36 horas en caso de ser necesario, aunque recalcó que sería difícil porque se prevé nieve en varios sectores.

    Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, respetar los cierres preventivos de rutas y no acercarse a ríos, quebradas ni al borde costero mientras se mantengan las condiciones de riesgo

    Más sobre:Sistema frintalSenapredSubsecretaría del InteriorBalanceSinapredMáximo PavezAlicia CebriánAlertasAlarmaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23%, reintegración tributaria y exención de contribuciones a mayores de 65 años

    Arrau visita a carabineros heridos en Valdivia y anuncia nuevos cargos contra detenido durante operativo

    Kast lidera balance de la jornada ante llegada de sistema frontal: “Todavía no tenemos una situación que no podamos controlar”

    Alcaldes de oposición se desmarcan de anuncio de Quiroz sobre acuerdo para compensar exención de contribuciones

    Tomás Vodanovic y exención de pago de contribuciones: “Si no se rechaza, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia”

    Lo más leído

    1.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    2.
    Fiscalía revela que el impacto que mató a seis personas en atropello en Viña de Mar fue al menos a 85 kilómetros por hora

    Fiscalía revela que el impacto que mató a seis personas en atropello en Viña de Mar fue al menos a 85 kilómetros por hora

    3.
    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    4.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    5.
    Caso Gatica: ONU envía un téngase presente a la corte con “estándares internacionales de DD.HH. sobre uso de la fuerza”

    Caso Gatica: ONU envía un téngase presente a la corte con “estándares internacionales de DD.HH. sobre uso de la fuerza”

    6.
    Minuto a minuto: sigue el avance del sistema frontal que afecta a más de 10 regiones del país

    Minuto a minuto: sigue el avance del sistema frontal que afecta a más de 10 regiones del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo
    Chile

    Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo

    Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins y llama a evitar desplazamientos por sistema frontal

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23%, reintegración tributaria y exención de contribuciones a mayores de 65 años

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas
    Tendencias

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    “Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica
    El Deportivo

    “Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica

    Messi eleva el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial: “No era un partido más, era el que no queríamos perder”

    La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos transandinos tras triunfo ante Inglaterra

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables
    Mundo

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia