Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins y llama a evitar desplazamientos por sistema frontal

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, ofrecen un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Foto: Subsecretaria del Interior.

El gobierno, a través del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Subsecretaría del Interior, entregó la noche de este miércoles un nuevo balance por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Es así como el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informaron que la alarma meteorológica se amplió a la Región de O’Higgins, sumándose a Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana por el pronóstico de precipitaciones extremas.

Las autoridades además señalaron que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se mantiene desplegado en las diez regiones afectadas, con monitoreo permanente de ríos, esteros y zonas de mayor riesgo, además de la habilitación de albergues y evacuaciones preventivas en sectores vulnerables.

“La principal preocupación ha sido, además de las precipitaciones, el viento que se ha verificado en algunos lugares y las alertas de marejadas anormales en el litoral central” , afirmó al respecto Pavez.

Entre las principales medidas adoptadas destacan la evacuación preventiva del campamento ubicado en la ribera del río Mapocho, en Talagante, y la habilitación de albergues en Machalí y Doñihue ante el riesgo por el aumento del caudal del río Cachapoal.

Autoridades informan sobre evento meteorológico en zona centro sur del país https://t.co/NkZS4h31EX — SENAPRED (@Senapred) July 16, 2026

A esto se suma el cierre del Camino a Farellones para no residentes desde las 23.59 horas, el despliegue de maquinaria preventiva en Maipú y la coordinación nacional para responder a eventuales cortes de suministro eléctrico, con apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de ser requerido.

El subsecretario detalló que en “la región de la Araucanía hay una preocupación por el viento, rachas de viento de hasta 90 km por hora. Hay un albergue disponible en la comuna de Lumaco. Hay una especial preocupación por la crecida del río Huequien en Angol, por lo tanto, se está evaluando la evacuación preventiva”.

Ante este tipo de situaciones, el Gobierno también informó que continúa el monitoreo de cauces con riesgo de desborde en tanto el La Araucanía como en el Biobío, Ñuble y Maule, además de la vigilancia por posibles remociones en masa en Biobío y fuertes vientos en la zona centro-norte del país.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para coordinar de mejor manera a las entidades del Estado. Es fundamental hacer un llamado a la responsabilidad de todas las personas. Seguiremos monitoreando la evolución del sistema frontal y mañana entregaremos un nuevo balance”, afirmó Pavez.

Por su parte, Cebrián reiteró la importancia de atender las instrucciones de las autoridades y los mensajes de emergencia. “Cuando se envía un mensaje SAE es porque existe un riesgo inminente para las personas. Es muy importante que la ciudadanía atienda estos mensajes, siga las instrucciones de la autoridad y se mantenga informada por los canales oficiales” , apuntó.

De la misma forma, la directora detalló que se mantienen entonces vigentes seis alertas en este tramo “tanto por viento, por nevadas moderadas, por precipitaciones fuertes a moderadas y también está vigente, tal como lo informaba el subsecretario, la alarma meteorológica que cubre cuatro regiones incorporando la región de O’Higgins durante horas de esta tarde”.

Ante la consulta por compras masivas de agua y otros productos por parte de la población durante este miércoles, Pavez llamó a mantener la calma y aseguró que no existe riesgo de desabastecimiento.

“Chile no tiene problemas de abastecimiento. La red de conectividad está funcionando. El llamado es a la prudencia, la tranquilidad y la planificación” , señaló.

Asimismo, si se produjera un eventual corte de agua potable en la RM por la turbiedad en el río Maipo, el subsecretario indicó que el sistema de respaldo de Aguas Andinas permitiría mantener el suministro hasta por 36 horas en caso de ser necesario, aunque recalcó que sería difícil porque se prevé nieve en varios sectores.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, respetar los cierres preventivos de rutas y no acercarse a ríos, quebradas ni al borde costero mientras se mantengan las condiciones de riesgo