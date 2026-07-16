Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo

Este miércoles, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido a bala en la comuna de Padre Hurtado, luego de que interviniera en el robo de especies desde un automóvil y tratara de detener a los delincuentes.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Ricardo Castillo, el detective se encontraba de franco en la calle San Ignacio, en la intersección con Rodolfo Jaramillo, cuando alrededor de las 19 horas se percató del robo a un vehículo estacionado.

“Ante lo cual actúa y trata de seguir a estas personas, una de las cuales se sube a un vehículo que está estacionado en el sector. El funcionario policial se identifica como policía, en tanto estos sujetos, al tratar de darse la fuga, intentan pasarlo a llevar con el vehículo, atropellarlo ”, relató Castillo.

El jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Ricardo Castillo. Captura de pantalla.

Para luego precisar que “es ahí cuando el funcionario policial, haciendo el uso de su arma de servicio, efectúa diversos disparos, no logrando detener a estos sujetos, quienes se dan a la fuga del lugar”.

Fue en ese momento que de acuerdo al jefe policial el funcionario resultó lesionado en una de sus extremidades, siendo luego trasladado al hospital de Carabineros, “donde está siendo atendido en estos momentos y, por lo antecedentes que tenemos al momento, se encontraría fuera de riesgo vital”.

Sin embargo, las autoridades aún se encuentran recopilando los detalles sobre la dinámica de los hechos para esclarecer cómo fue herido el detective.

“Todo esto es materia de investigación, es un procedimiento que está en pleno desarrollo, y se están analizando todos los registros fílmicos del lugar, cómo asimismo se están empadronando a testigos, y se están haciendo otras diligencias investigativas” , finalizó Castillo.

Durante esta noche, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió brevemente al hecho, reafirmado que el detective “actualmente está fuera de peligro en el hospital de Carabineros, cosa que nos alegra especialmente”.

“Esto va a ser parte de una investigación. Entendemos que el robo fue frustrado y eso evidentemente es una circunstancia que nos parece digna de destacar”, apuntó.