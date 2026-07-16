SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo

    De acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Ricardo Castillo, el detective se encontraba de franco cuando se percató del robo a un automóvil estacionado y trató de detener a los delincuentes, quienes escaparon del lugar después de intentar atropellarlo.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen referencial.

    Este miércoles, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) resultó herido a bala en la comuna de Padre Hurtado, luego de que interviniera en el robo de especies desde un automóvil y tratara de detener a los delincuentes.

    De acuerdo a los antecedentes entregados por el jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Ricardo Castillo, el detective se encontraba de franco en la calle San Ignacio, en la intersección con Rodolfo Jaramillo, cuando alrededor de las 19 horas se percató del robo a un vehículo estacionado.

    “Ante lo cual actúa y trata de seguir a estas personas, una de las cuales se sube a un vehículo que está estacionado en el sector. El funcionario policial se identifica como policía, en tanto estos sujetos, al tratar de darse la fuga, intentan pasarlo a llevar con el vehículo, atropellarlo”, relató Castillo.

    El jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Ricardo Castillo. Captura de pantalla.

    Para luego precisar que “es ahí cuando el funcionario policial, haciendo el uso de su arma de servicio, efectúa diversos disparos, no logrando detener a estos sujetos, quienes se dan a la fuga del lugar”.

    Fue en ese momento que de acuerdo al jefe policial el funcionario resultó lesionado en una de sus extremidades, siendo luego trasladado al hospital de Carabineros, “donde está siendo atendido en estos momentos y, por lo antecedentes que tenemos al momento, se encontraría fuera de riesgo vital”.

    Sin embargo, las autoridades aún se encuentran recopilando los detalles sobre la dinámica de los hechos para esclarecer cómo fue herido el detective.

    “Todo esto es materia de investigación, es un procedimiento que está en pleno desarrollo, y se están analizando todos los registros fílmicos del lugar, cómo asimismo se están empadronando a testigos, y se están haciendo otras diligencias investigativas”, finalizó Castillo.

    Durante esta noche, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió brevemente al hecho, reafirmado que el detective “actualmente está fuera de peligro en el hospital de Carabineros, cosa que nos alegra especialmente”.

    “Esto va a ser parte de una investigación. Entendemos que el robo fue frustrado y eso evidentemente es una circunstancia que nos parece digna de destacar”, apuntó.

    Más sobre:PDIDetectiveHeridoPadre HurtadoRoboFugaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins y llama a evitar desplazamientos por sistema frontal

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23%, reintegración tributaria y exención de contribuciones a mayores de 65 años

    Arrau visita a carabineros heridos en Valdivia y anuncia nuevos cargos contra detenido durante operativo

    Kast lidera balance de la jornada ante llegada de sistema frontal: “Todavía no tenemos una situación que no podamos controlar”

    Alcaldes de oposición se desmarcan de anuncio de Quiroz sobre acuerdo para compensar exención de contribuciones

    Tomás Vodanovic y exención de pago de contribuciones: “Si no se rechaza, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia”

    Lo más leído

    1.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    2.
    Fiscalía revela que el impacto que mató a seis personas en atropello en Viña de Mar fue al menos a 85 kilómetros por hora

    Fiscalía revela que el impacto que mató a seis personas en atropello en Viña de Mar fue al menos a 85 kilómetros por hora

    3.
    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    4.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    5.
    Caso Gatica: ONU envía un téngase presente a la corte con “estándares internacionales de DD.HH. sobre uso de la fuerza”

    Caso Gatica: ONU envía un téngase presente a la corte con “estándares internacionales de DD.HH. sobre uso de la fuerza”

    6.
    Minuto a minuto: sigue el avance del sistema frontal que afecta a más de 10 regiones del país

    Minuto a minuto: sigue el avance del sistema frontal que afecta a más de 10 regiones del país

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo
    Chile

    Funcionario de la PDI es herido a bala en Padre Hurtado tras frustar robo en un vehículo

    Gobierno extiende alarma meteorológica a O’Higgins y llama a evitar desplazamientos por sistema frontal

    Senado aprueba rebaja del impuesto corporativo al 23%, reintegración tributaria y exención de contribuciones a mayores de 65 años

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile
    Negocios

    SII: 25 plataformas de apuestas online se inscriben para comenzar a pagar IVA en Chile

    Con megarreforma aprobada, a Hacienda le faltan unos US$13 mil millones entre 2027 y 2030 para cumplir meta de déficit fiscal

    China redibuja el mapa automotriz global: ya produce uno de cada tres vehículos en el mundo

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas
    Tendencias

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    “Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica
    El Deportivo

    “Tuya, mía, para ti y para mí”: el libro sobre las memorias de Vladimiro Mimica

    Messi eleva el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial: “No era un partido más, era el que no queríamos perder”

    La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos transandinos tras triunfo ante Inglaterra

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables
    Mundo

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia