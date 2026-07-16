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    Las claves del insólito caso de Karen Rojo, la exalcaldesa que cumplió casi la totalidad de su pena por fraude al Fisco en Países Bajos

    La exalcaldesa se fue de Chile sin problemas, justo antes de tener que entrar a la cárcel a cumplir, en territorio nacional, una condena a cinco años de cárcel efectiva. Pero ella lo evitó. Se fue a Europa, intentó pedir asilo, no le resultó, la detuvieron y estuvo encerrada casi cuatro años mientras se resolvía su extradición. Mientras espera para saber qué pasará con su futuro, se decretó su ingreso a la cárcel de San Joaquín.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Control de Detención Karen Rojo. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La mañana de este miércoles 15 de julio, escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo aterrizó en suelo chileno. Esto, a más de cuatro años de haber salido del país rumbo a Países Bajos para eludir una condena de cinco años de cárcel efectiva por fraude al Fisco.

    Rojo llegó minutos después de las 7.00 horas en un vuelo comercial que tuvo escala en Madrid, y ante la amplia presencia de la prensa que la esperaba, intentó en todo momento ocultar las esposas que unían sus dos manos.

    De acuerdo con fuentes que tuvieron contacto con ella, se mostró tranquila, e incluso, feliz. Esto, porque como ha esbozado escuetamente su abogado, Fidel Castro, están esperando que se cumpla con compromisos adquiridos que le darían algunas certezas.

    Previo a comparecer ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde se realizó su control de detención, Rojo se mantuvo retenida en el cuartel de Interpol ubicado en la comuna de Independencia.

    “Hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile, el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol y la cooperación del Reino de Países Bajos, la que, por cierto, agradecemos”, dijo el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

    “El mensaje es uno solo: en Chile las sentencias se cumplen, no importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada", subrayó el persecutor.

    Castro Bekios luego agrego que “las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes y ahí el Ministerio Público expondrá su posición”.

    La sentencia

    Fue el 23 de marzo de 2022 que la Corte Suprema rechazó los recursos de nulidad interpuestos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, que condenó a la exalcaldesa a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio, y, a Edgardo Vergara, a tres años y un día de presidio.

    La condena fue para ambos en calidad de autores del delito consumado de fraude al Fisco. Un ilícito que según la sentencia fue cometido entre octubre de 2015 y agosto de 2016.

    En ese entonces, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, y los ministros (s) Miguel Vázquez y Roberto Contreras– descartó la existencia de infracciones en el juicio oral llevado en contra de los acusados que pudiesen haber afectado su derecho a defensa o el debido proceso.

    De esta forma se confirmó de manera definitiva que la exjefa comunal había incurrido en irregularidades por las que en 2020 fue suspendida del cargo.

    Tras la indagatoria que dirigió el fiscal Cristián Aguilar, se estableció que Rojo había contratado los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia Main Comunicaciones, para fines personales, a pesar de que los honorarios se pagaron con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social.

    En la investigación se pudo acreditar que Rojo utilizó dineros fiscales para costear una asesoría de casi $ 24 millones. Ese trabajo fue requerido con el objetivo de lograr su reelección en los comicios celebrados en 2016. Al tratarse de un trabajo personal, debió haber sido costeado con sus propios recursos. Sin embargo, el Ministerio Público pudo demostrar que los dineros provenían de fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal.

    Proceso de extradición

    Dado que cuando la Suprema confirmó la sentencia en contra de Rojo ella no mantenía medidas cautelares, tuvo una ventana de tiempo que le permitió salir del país y eludir, en primera instancia, el cumplimiento de la pena que le había sido impuesta.

    A pesar de que tenía que presentarse para completar cinco años en la cárcel, salió libremente y sin necesidad de ocultarse por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con dirección a Países Bajos.

    El 24 de marzo de 2022 el Juzgado de Garantía de Antofagasta despachó orden de aprehensión en su contra, aunque ya era tarde. A esas alturas Rojo ya había cruzado la frontera.

    Eso motivó a que de inmediato la Fiscalía solicitara la extradición de la condenada, la que fue concedida por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y tramitada por la Cancillería. Ese, en definitiva, fue el procedimiento que activó la orden de detención internacional que permitió la captura de Rojo el 13 de julio de 2022 en Rotterdam, Holanda.

    Estadía en Países Bajos

    Luego de ser detenida en Países Bajos, fue ingresada en la cárcel de Utrecht. Antes de que fuera encarcelada, la exalcaldesa intentó hacer gestiones para solicitar asilo político.

    En sus razones para hacerlo figuraba que Rojo se denominaba “presa política”. A su juicio, en Chile no tuvo un debido proceso y que la condena dictada en su contra era desproporcionada en relación a los hechos atribuidos.

    En su momento sus abogados relataron que en la cárcel de Utrecht la exjefa comunal tuvo buena conducta. El recinto penitenciario tenía buenas condiciones, una pieza individual y acceso a llamadas internacionales.

    Pese a su buen comportamiento, a fines de 2023 tuvo una pelea a golpes con otra interna, quien terminó hospitalizada. Por ese altercado recibió sanciones, fue trasladada a una celda compartida y estuvo un buen tiempo en aislamiento. Tras la riña, la exalcaldesa se sumó a talleres y trabajó en labores de limpieza. También se capacitó y tuvo cursos laborales.

    Todo el tiempo que estuvo en la cárcel en Utrecht no será en vano ya que se le descontarán a los años de su pena en Chile. “Debiera abonarse, para lo cual va a haber que conseguir que el Reino de los Países Bajos expida algún certificado que determine cuántos días estuvo privada efectivamente de libertad por la causa de extradición”, explicó la semana pasada el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández,

    “Podría eventualmente quedar libre si es que se aplicaran algunos de los distintos beneficios carcelarios que existen”, añadió Hernández. Mientras tanto se ordenó su ingreso a la cárcel de San Joaquín.

    Más sobre:Karen RojoExtradición Karen RojoPaíses BajosAntofagastaCristián Aguilar

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