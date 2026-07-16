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    Política

    Andrea Balladares e indicación de Quiroz tras acuerdo con el PPD: “Fue un impasse que nos generó un problema”

    La presidenta de RN agregó, sin embargo, que "los senadores que habían llegado a este acuerdo sucumbieron al bullying y al acecho desde que se anunció (...) y finalmente tuvieron una excusa para decir que no". También abordó el encuentro de parlamentarios del partido con el Presidente José Antonio Kast y el liderazgo que esperan que tenga el Mandatario en la unidad oficialista, y desafíos como las elecciones.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    15-07-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Una reunión con el Presidente José Antonio Kast sostuvieron el martes en la noche -en Cerro Castillo- los parlamentarios de RN. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, la senadora y timonel de Renovación, Andrea Balladares, relató cuál es la propuesta que le hicieron al jefe de Estado para mejorar la convivencia oficialista y cómo el “liderazgo” del Mandatario es vital para el futuro de los partidos que sustentan el gobierno, incluyendo la unidad en la próxima elección municipal.

    ¿Van a estar los 26 votos para la megarreforma que se vota este miércoles en el Senado?

    Creo que sí. Creo que el proyecto ha mejorado muchísimo. Por ejemplo, es una buena fórmula la que se trabajó con el PPD sobre invariabilidad tributaria. (...) También en la Comisión de Trabajo sacamos de forma unánime las normas sobre franquicia tributaria y el Sence, eso es muy positivo.

    ¿Cómo evalúa que el ministro Quiroz ingresara la indicación que bajaba del 23% al 22% el impuesto corporativo después de pactar con el PPD? Se perdió el apoyo de ese partido por eso...

    Creo que lo del viernes fue un impasse que nos generó un problema (...). Estaban los votos para aprobar la reforma. ¿Qué es lo que se buscaba? Un acuerdo más transversal, pero siempre con la mirada de mejorar la norma, y creo que finalmente lo que queda presentado en invariabilidad es bueno. Por ejemplo, la sobretasa, que es algo que se agrega, no creo que puedan estar en contra en el Socialismo Democrático.

    ¿Pero cómo definiría lo de Quiroz? ¿Es inexperiencia política?

    Lo que han comentado los ministros Alvarado y Quiroz es que nunca hubo mala fe, él entendía que esto estaba sobre la mesa. Pero claramente si la contraparte no lo entendió así es algo que provoca un problema y fue correcto del gobierno echarse para atrás. Creo también que los senadores (PPD) que habían llegado a este acuerdo sucumbieron al bullying y al acecho desde que se anunció. En ambos lados de la cancha corren los extremos que buscan obstruir y no construir. Creo que finalmente tuvieron una excusa para decir que no. Pero ahí está la norma, quedó bien lograda y esperaría que la votaran a favor al ser una idea de ellos.

    Pasemos a Cerro Castillo. Le entregaron una propuesta al Presidente sobre la relación oficialista.

    Nosotros siempre tratamos de objetivizar aquellas cosas que vamos escuchando o aquellos problemas que se van identificando en las distintas instancias, en la coordinación política, territorial y en eso tratamos de hacer un aporte. Todo lo que hemos ido viendo desde las regiones, desde lo que nos comentan los parlamentarios tratamos de dejarlo en un documento que permita guiar el trabajo que hoy día tenemos que hacer como partidos oficialistas.

    ¿Y cómo lo vio el Presidente?

    La verdad que fue una muy buena reunión. Todos nuestros parlamentarios pudieron expresarse tranquilamente, pudieron comentarle lo que pasaba en sus regiones, de las cosas buenas y malas. Esto no sólo incluye las críticas, yo creo que es importante ir destacando lo bueno también. Incluyó también dar las gracias por los distintos desafíos que se están enfrentando. El Presidente también nos entregó parte de su visión.

    ¿Cómo recibe esto el Presidente?

    El Presidente yo creo que entendió cada una de las razones, cuál es el origen de cada una de esas propuestas. Porque en el fondo eso es lo que buscamos, aquello que vivimos alguna vez, lo que pasó con algún proyecto de ley... esto incluye, por ejemplo, el trabajo pre legislativo que es importante hacer con los ministerios sectoriales.

    ¿Busca esto evitar lo que pasó hace un par de semanas (tras la AC contra Nicolás Grau), descoordinaciones, peleas por la prensa?

    Claramente lo que buscamos es mejorar nuestra coordinación y una mejor coordinación implica no tener ese tipo de episodios.

    ¿Le pudieron plantear al Presidente el tema de la relación con el Partido Republicano y el maltrato de ese partido que acusan algunos RN?

    No tiene que ver solo con un partido, tiene que ver con todos los partidos y cómo todos nos relacionamos. En algún minuto fue contra Chile Vamos, en algún minuto es entre los distintos partidos. Y eso es lo que buscamos. Más allá de un partido en particular, es la situación general, el análisis de cómo vamos a resolver eso que ya vimos que nos pasó en estos cuatro meses. Lo que tratamos es generar una propuesta que nos permita, sobre todo una cosa que se lo dijimos también bien claro al Presidente: yo creo que para proyectarnos como sector político tenemos que ser capaces de superar la emergencia, de darle respuestas a los chilenos en lo que hoy día más los preocupa, empleo, seguridad, pero también llegar en unidad a las siguientes elecciones municipales. Ahí tenemos un primer buen desafío político electoral y creo que todo esto lo que trata es de que logremos construir esa unidad de aquí al futuro.

    ¿Ese mirar al futuro hasta dónde llega?

    En principio, por lo menos hasta la elección municipal. Ahí tenemos un muy buen primer desafío que es llegar en unidad a esa elección.

    ¿Le gusta esa idea al Presidente?

    El Presidente también lo ha dicho. Él siempre ha planteado que todos los partidos que lo apoyamos podamos tener la mayor de las unidades para enfrentar los siguientes desafíos. Él siempre lo ha dicho también, que el poder que este gobierno tenga una continuidad del sector también es un desafío.

    ¿Eso implicaría una lista única?

    Todos esos procesos lo que yo he dicho es que los tenemos que ver cuando ya tengamos que enfrentar las elecciones y van a depender de dos cosas, de cómo logremos trabajar en conjunto y de si efectivamente el gobierno logra superar las emergencias que hoy día nos afectan.

    ¿Debe haber una lista única?

    Nosotros ya en la elección pasada hicimos los llamados a tener listas únicas.

    Pero eran gobierno en ese entonces.

    Claramente implica un paraguas distinto. Nosotros también se lo hemos dicho al Presidente, él invitó a este grupo de partidos a que lo apoyaran en el gobierno y por eso su liderazgo es muy importante en cómo nos vamos a mantener hacia el futuro.

    Más sobre:Desde la RedacciónAndrea BalladaresRNRenovación Nacional

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