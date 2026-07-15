Minuto a minuto| Revisa la votación en el Senado de la megarreforma impulsada por el gobierno de Kast

El Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, impulsado por el Ejecutivo, continúa su tramitación en el Congreso y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa busca impulsar la reactivación económica mediante incentivos tributarios, apoyo a las familias afectadas y medidas para fomentar la inversión.

Entre sus principales medidas destaca la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas y el financiamiento de más de 4.000 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

El proyecto también contempla la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años sobre su primera vivienda.

En el ámbito económico, propone una reducción gradual del impuesto de primera categoría, desde el 27% al 23%, además de incentivos para la formalización del empleo. Asimismo, incorpora medidas para agilizar la obtención de permisos sectoriales y establece una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones, con el objetivo de entregar mayor certeza jurídica a los inversionistas.

La iniciativa fue aprobada en general por la Cámara de Diputados en mayo de 2026 y posteriormente recibió la aprobación en general del Senado a fines de junio, etapa que dio paso a la presentación de indicaciones, donde, finalmente, pasó las comisiones y es de vuelta a la Sala de la Cámara Alta para su debate.

Por decisión de los comités, la discusión y votación será para este miércoles; la sesión partirá a las 15:00 horas hasta total despacho y cada senador dispondrá en total de 10 minutos que podrá ocupar y distribuir durante la sesión. La defensa y argumentación en contra de una indicación será solo para un senador hasta por 2 minutos.

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“Yo soy bastante optimista”: Alvarado afirma que está seguro sobre el resultado de votación En la antesala de la Cuenta Pública en el Congreso Nacional, el biministro de Interior y Segpres, Claudio Alvarado, se mostró seguro respecto a la aprobación de la megarreforma. “Yo soy bastante optimista sobre la votación”, expresó el secretario de Estado.

Alcalde Vodanovic emplaza al Senado a rechazar exención universal de contribuciones de la megarreforma En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), emplazó al Senado a rechazar el artículo de la megarreforma que busca la exención universal del pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. Ve más detalles en el siguiente link.

Presidente de la UDI por discusión de megarreforma: “El gobierno en el Senado se quedó sin interlocutor válido” Guillermo Ramírez, presidente de la UDI: “Al final, el gobierno en el Senado se quedó sin interlocutor válido. El gobierno no tiene a quién llamar en el Senado. No hay alguien en el Senado que te asegure los votos; eso es dramático para la democracia”. “Si Chile aprueba esta reforma, el crecimiento del próximo año va a ser significativo. Ayer se entregaron las proyecciones de crecimiento para el año 2027. En caso de que se apruebe la reforma, se habla de un 3,6%”, indicó también el timonel de la UDI en conversación con Agricultura.

García Ruminot: “Si aprobamos el proyecto de desarrollo económico y social, la economía estaría creciendo 3,7%” El ministro de la Segpres, José García Ruminot, abordó la votación en el Senado por la megarreforma en conversación con Radio Pauta, donde señaló que: “Conocimos un informe, el informe de finanzas públicas de Dipres. Y esto es un dato muy, muy interesante, porque dice que para el próximo año, para el 2027, si aprobamos el proyecto de desarrollo económico y social, la economía estaría creciendo 3,7%. Y eso hace una gran diferencia”. Añadiendo que: “En algunas normas particulares vamos a tener votos de la oposición, de tal manera que este proyecto va a tener un apoyo más amplio”.

“Es parte del juego, es parte del juego político”: Parisi por decisión de la oposición de ir al TC por megarreforma El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la decisión de la oposición de llevar ciertas partes de la megarreforma al Tribunal Constitucional. Parisi sostuvo que “era esperable”, añadiendo que “aquí no hay que decir que esto sea una encerrona, son procesos que hay que entender, que aquí hay, como decía el mismo Frente Amplio, una tercera Cámara que la están utilizando ahora”. “Es parte del juego, es parte del juego político”, afirmó el timonel del PDG.

Oposición afina detalles de presentación ante el TC por megarreforma Los presidentes de partidos y abogados del sector sostuvieron reuniones este martes para avanzar en la ofensiva en contra del gobierno de Kast. Revisa más detalles en el siguiente link.