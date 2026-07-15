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    Sistema frontal se acerca a la zona central: gobierno confirma “afectaciones puntuales y menores” en el sur

    La directora de Senapred informó que las precipitaciones en la capital llegarían en las próximas horas. Por ese motivo, se han tomado medidas preventivas como el cierre de varios caminos hacia la cordillera.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A primera hora de este miércoles, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se reunió con la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, para evaluar el avance del sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, fenómeno que avanzará hacia el norte en las próximas horas.

    En un punto de prensa posterior, las autoridades señalaron que se presentan “afectaciones puntuales y menores” en sectores del Biobío y La Araucanía.

    En detalle, Cebrián explicó que en la Región de La Araucanía hay dos viviendas con “daño menor“ en la comuna de Galvarino, ”producto del colapso del sistema de alcantarillado“. En consecuencia, tres personas se mantienen damnificadas.

    Precisamente en esa región se presentan las mayores afectaciones. La autoridad señaló que la posta de Manzanares en Lumaco está operando con generador, puesto que se mantiene sin suministro eléctrico.

    Además, informó que en la comuna de Renaico se estableció el cierre preventivo del puente El Almendro por la caída de árboles. Sumado a ello, se cerró el puente Los Castaños en la ruta R-132.

    Sistema frontal de inicios de julio en el sur del país.

    En la comuna de Pucón “hay una remoción en masa en el kilómetro 18 de la ruta, al sector rural de Renahue”, indicó la autoridad. Mientras que en Villarrica, “producto de las precipitaciones, se produjeron algunos colapsos del sistema alcantarillado en el sector urbano”.

    La comuna de Teodoro Schmidt, en la provincia de Cautín, también presentó remociones en masa.

    En la Región del Biobío, se registran 70 viviendas en Talcahuano y 18 en Tomé con “daño menor por anegamiento”.

    Respecto a los riesgos, la autoridad informó que pasadas las 23.00 horas del martes se envió una alerta SAE a los habitantes de la localidad cercana al río Pichilo, en la comuna de Arauco, por la crecida del caudal. Sin embargo, Cebrián confirmó que “en las horas de la mañana el caudal ha disminuido, por lo tanto no hay riesgo de desborde a esta hora”.

    Asimismo, informó que más de 10 mil clientes entre Atacama y Los Ríos se mantienen sin suministro eléctrico, aunque explicó que “la mayoría de estas situaciones no están directamente relacionadas con el sistema frontal”.

    Sistema frontal se acerca a la capital

    Las autoridades informaron que el sistema frontal “ha seguido su avance como estaba proyectado”. Durante la madrugada alcanzó la Región del Maule, y se espera que siga subiendo hasta el norte del país.

    En La Araucanía y el Biobío -de acuerdo a las proyecciones- debería disminuir la intensidad de las lluvias.

    Cebrián explicó que “en el transcurso de la tarde-noche” las precipitaciones deberían alcanzar la Región de O’Higgins, para luego llegar a la capital.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En ese sentido, informó que se tomaron medidas preventivas, como cierres de caminos y de parques nacionales, considerando que “este sistema frontal viene con abundante nieve en cordillera".

    En cuanto a las proyecciones, señaló que se esperan “montos importantes muy superiores a precipitaciones normales en el año”.

    Más sobre:Sistema frontalLluviasDamnificados

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