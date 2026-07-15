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    Nacional

    Fiscalía Supraterritorial lidera operativo nacional por tráfico de armas: se realizan allanamientos a nivel nacional

    A raíz del operativo, se logró la incautación de armas de fuego, munición, dinero en efectivo y máquinas de impresión 3D, además de otras especies.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    La Fiscalía Supraterritorial, en conjunto con la Fiscalía Occidente y con el apoyo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, desplegó un operativo con el fin de desarticular una red de tráfico de armas.

    Los allanamientos se realizaron a nivel nacional y fueron ejecutados por el equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones (PDI).

    De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía Supraterritorial, a raíz del procedimiento se logró la incautación de armas de fuego, munición, dinero en efectivo y máquinas de impresión 3D, además de otras especies.

    Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores antecedentes respecto al operativo.

    Más sobre:Tráfico de armasFiscalía SupraterritorialAllanamientosPDIOperativo

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