Vodanovic emplaza al Senado por eliminación de contribuciones en megarreforma: “Sería la bofetada más grande al municipalismo”

En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), emplazó al Senado a rechazar el artículo de la megarreforma que busca la exención universal del pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.

El llamado del jefe comunal se produce previo a que la Cámara Alta inicie la discusión y votación en particular del proyecto de reconstrucción nacional que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El alcalde centró sus cuestionamientos en dicho artículo de la reforma clave del Ejecutivo, señalando que de ser aprobada iría en directo perjuicio a las arcas de los municipios.

“Yo esperaría que hoy día el Senado rechace la propuesta de eliminación total del pago de contribuciones. Si no, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia. Y no nos queda más que entender que hay un Estado que decide que los alcaldes tenemos que dedicarnos a retirar basura, apagar las luminarias en la noche y mantener las plazas. Y no mucho más”, dijo.

El frenteamplista señaló que la esperanza está puesta en que ese articulado se rechace “para poder ingresar como indicación la propuesta que elaboramos los alcaldes y poder avanzar hacia una focalización del beneficio”.

“La propuesta de los alcaldes mejora el tramo de personas que están exentas. Hay muchas personas que hoy día pagan contribuciones que de aprobarse la propuesta de los alcaldes van a dejar de pagarla, porque el techo va a estar en los 3 millones de pesos”, afirmó.

Y luego detalló: “Hay personas mayores que pueden tener una vivienda de muy alto valor, pero ya no tienen ingresos mensuales para pagar contribuciones. Entonces, nuestra propuesta fija un mínimo de ingresos, 3 millones de pesos y fija un mínimo de valor de la vivienda, 350 millones de pesos. Cuando tú cumples con ambas condiciones pagas las contribuciones. De lo contrario, tienes beneficios para eximirte”.

Sobre las posibilidades de que la exención total se rechace, dijo: “Nosotros teníamos la información hasta la semana pasada que ciertos senadores de Chile Vamos iban a respaldar el acuerdo político de sus alcaldes y ahí iban a rechazar la indicación del gobierno. Eso no ocurrió en la Comisión de Hacienda como nosotros esperábamos que ocurriera. Yo no sé qué va a ocurrir hoy día en sala. La verdad que para mí es un desconocimiento”.

Vodanovic también tuvo palabras para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha sido la figura que representa a La Moneda en la tramitación del megaproyecto.

“Yo creo que el ministro Quiroz, al menos en mi experiencia, ha tenido disposición a escucharnos, pero no ha tenido ninguna disposición a ceder un milímetro a su postura”, enfatizó.

A eso añadió que el jefe de la billetera fiscal “es una persona muy rígida ideológicamente y con poca disposición a ceder para llegar a acuerdos. Hay personas en política que consideran la capacidad de ceder en tus posturas iniciales para encontrarte en un acuerdo con otro como una debilidad. Yo creo que es una característica indispensable para poder hacer buena política pública”.

“Yo creo que hoy día en general el Partido Republicano no tiene una cultura política de los acuerdos. No valoran los acuerdos. No lo han valorado nunca en su historia política ni lo están haciendo en este minuto”, apuntó.

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