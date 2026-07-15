En su carrera, Zlatan Ibrahimovic destacó, casi en partes iguales, por dos cualidades poderosas. Por un lado, su capacidad para convertir goles de alta factura. Por otro, una verborrea que solía incrementar considerablemente el grado de atención sobre sus actuaciones.

Ya retirado de los campos de juego, el exdelantero puede dar rienda suelta a la segunda faceta. Incluso, con la libertad suficiente para que sus dardos sean aún más punzantes. Por cierto, poco le importan las consecuencias que sus dichos generen.

“Ahora verá el pie de Dios”: la advertencia de Zlatan Ibrahimovic a Inglaterra antes del duelo frente a Argentina

En la antesala del choque entre Inglaterra y Argentina, por las semifinales del Mundial, el sueco se inclinó por la Albiceleste como favorito para quedarse con la llave. Lo hizo, como siempre, en su particular estilo. "Inglaterra ya vio la ‘Mano de Dios’. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios”, advirtió, en una intervención en la televisión estadounidense.

La alusión es evidente. En el primer caso, apunta al controvertido gol de Diego Maradona en los cuartos de final de México 1986. En el segundo, a las inagotables virtudes de Lionel Messi, quien encabeza la actual versión del equipo transandino.

El favoritismo del escandinavo hacia Argentina y, en especial, hacia Messi, tiene una explicación concreta: entre 2009 y 2010, militó en el Barcelona. Es decir, tuvo la posibilidad de compartir con La Pulga, quien por esos años ya era uno de los mejores jugadores del mundo.