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    Delegado de Coquimbo advierte que sistema frontal en la región podría tener “más impacto” que el temporal de 2015

    Pese a los pronósticos, Víctor Pino hizo un llamado a ver "el vaso medio lleno", considerando que la zona arrastra una sequía hace más de una década. "Para la Región de Coquimbo va a venir la esperanza de que vamos a poder tener agua", indicó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La Región de Coquimbo sería una de las zonas que más se vería afectada por el sistema frontal que en las próximas horas llegará al centro y norte del país. Los pronósticos proyectan un río atmosférico categoría 5, que podría generar hasta 220 milímetros de lluvia en algunas comunas de la región.

    En ese escenario, las autoridades se están preparando para el que podría ser uno de los más fuertes temporales de los que se tenga registro en la zona.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el delegado presidencial de Coquimbo, Víctor Pino, advirtió que, a su parecer, el sistema frontal “va a ser con más impacto” que el del 2015.

    En agosto de ese año se registró uno de los temporales más fuertes del país, el que se caracterizó por fuertes marejadas, abundantes lluvias, remociones en masa y hasta socavones, incluso se registraron personas fallecidas.

    Con esos antecedentes, el delegado advirtió que en esta oportunidad se espera más lluvia que en aquella ocasión. En ese sistema frontal “fueron como 60 milímetros” los que se registraron, según indicó Pino, alertando que ahora “algunos pronósticos dicen que habrá hasta 180mm″.

    Al ser consultado respecto a si el evento sería “peor” que el de hace 11 años, el delegado fue categórico: “Debería serlo. Dicen que será casi como el de 1997 y ese yo lo viví siendo más joven”.

    No obstante, la autoridad llamó a la calma, asegurando que estas lluvias beneficiarán a la región.

    Yo quiero dejar el vaso medio lleno, más que medio vacío. Hemos tenido una crisis hídrica por 15 años aproximadamente, tenemos los embalses con menos de un 10% de su capacidad. No tenemos nieve en la cordillera”, expuso.

    En ese sentido, planteó que “se habla de que este evento meteorológico nos va a dejar entre 2 a 4 metros de nieve en la cordillera. ¿Y qué significa eso? Que después de la tormenta viene la calma“.

    Para la Región de Coquimbo va a venir la esperanza de que vamos a poder tener agua para la gente de nuestra región, para los sectores productivos, para poder seguir viviendo como lo necesitamos. Entonces, ese es el vaso medio lleno”, sostuvo.

    En definitiva, el delegado aseguró que se están “preparando con harto optimismo dentro de todo”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónSistema frontalLluviasPrecipitacionesCoquimboVíctor Pino

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