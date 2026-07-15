Fiscal Castro Bekios y llegada de Karen Rojo al país: “En Chile las sentencias se cumplen”

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el arribo al país de Karen Rojo como resultado del proceso de extradición concretado con Países Bajos.

La exalcaldesa completó cuatro años detenida en la nación europea, tras escapar hacia esas tierras para eludir una condena de cinco años y un día por un delito de fraude al Fisco.

“Hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile, el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol y la cooperación del Reino de Países Bajos, la que, por cierto, agradecemos”, destacó el fiscal regional en una declaración difundida en video.

Castro Bekios recalcó que “el mensaje es uno solo: en Chile las sentencias se cumplen, no importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada".

“Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes y ahí el Ministerio Público expondrá su posición”, aseguró.

Rojo llegó en un vuelo de Iberia, con escala en Madrid, escoltada por personal de la Policía de Investigaciones.

El fiscal Cristian Aguilar la esperaba en el aeropuerto.

Tras su arribo, fue trasladada a las dependencias de Interpol en Independencia 56 para enfrentar después una audiencia de control en el Centro de Justicia de Santiago.