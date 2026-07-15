“Lograr acuerdos es de valientes”: el fuerte llamado de Núñez a revitalizar el diálogo al rendir su Cuenta Pública del Senado

En un discurso de 45 minutos, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), hizo el balance legislativo de su gestión en lo que fue la duodécima Cuenta Pública del Congreso Nacional. En la ceremonia estuvo presente el Presidente José Antonio Kast.

Luego del discurso del líder de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), a las 12.05 horas la congresista oficialista inició su alocución ante el Pleno en el Salón de Honor de la sede del Poder Legislativo, en Valparaíso.

En su intervención, Núñez replicó la que ha sido su postura desde que asumió hace cuatro meses el mando de la Cámara Alta: revitalizar el diálogo y los consensos en la política nacional.

“Tenemos una hermosa y tremenda responsabilidad: sacar a nuestro país adelante sin más excusas. Y para cumplir nuestra misión, Chile necesita convicción, diálogo, consensos y capacidad de ejecución”, dijo.

En ese sentido, apuntó que la tarea del Senado “es conducir los cambios con responsabilidad para que el país salga fortalecido”.

Y remarcó que “legislar exige escuchar, estudiar, corregir y buscar una mejor respuesta antes de decidir, defendiendo las propias convicciones sin convertir al adversario en enemigo político”.

Entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026 -señaló en su discurso la presidenta del Senado- ingresaron al Congreso Nacional 749 proyectos de ley. De ellos, 251 tuvieron origen en la Cámara Alta.

Dicha corporación despachó 169 proyectos y 115 iniciativas fueron publicadas como leyes de la República.

“Detrás de cada acuerdo hubo parlamentarios dispuestos a defender sus convicciones y, cuando Chile lo exigió, a construir un punto de encuentro, porque lograr acuerdos es de valientes y a eso yo no voy a renunciar jamás” , enfatizó.

Megaproyecto

Núñez también abordó la necesidad de acuerdos en la tramitación del megaproyecto que impulsa el gobierno, que vive una jornada clave este miércoles en el Senado, con la discusión y votación en particular de su articulado.

La senadora, de hecho, fue la artífice de una mesa política de negociación por la megarreforma, para lograr mejorar el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición.

“Siempre es más cómodo atrincherarse en la defensa de una ideología que no construye, cuando lo mejor es entrar a un debate de ideas con la esperanza de lograr un consenso. Eso es ganar tiempo en democracia, construir confianzas. Por eso, les quiero pedir que, como un faro que ilumina nuestras decisiones, trabajemos para que el dialogo siempre le gane a la imposición", solicitó.

En esa misma línea, planteó que “ese es el Senado que Chile necesita: uno donde las identidades políticas se mantengan intactas y, aun así, exista capacidad de reconocer una buena idea y convertir desacuerdos en soluciones”.