“Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

El exdecano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y profesor titular de la misma casa de estudios, José De Gregorio, criticó este miércoles que el gobierno del presidente Kast no renovara al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ricardo Vicuña, quien dejará su cargo formalmente este 31 de julio.

Ricardo Vicuña fue nombrado por el expresidente de la República, Gabriel Boric, como el nuevo director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tras el respectivo concurso a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), a fines de julio del 2023, y fue notificado de su no renovación el 2 de julio pasado.

“El día que salió la noticia dije: ¿Pero por qué? Nunca, no quiero con esto menospreciar a la gente que ha dirigido el INE, pero lograron tener de director del INE a una de las mejores personas que podrían tener", dijo De Gregorio en entrevista con Radio 13C.

El exministro durante la época de la Concertación y expresidente del Banco Central realizó una defensa categórica de Vicuña y rechazó tajantemente la decisión de no mantenerlo por parte del actual Ejecutivo. El INE depende del Ministerio de Economía, cartera que hoy lidera el también ministro de Minería, Daniel Mas.

“Alguien que lideró los temas estadísticos en el Banco Central (...) un excelente alumno de la FEN que después hizo su doctorado en Economía en UCLA (la Universidad de California en Los Ángeles)“, agregó De Gregorio, enumerando las ventajas que, a su juicio, tenía Vicuña para el cargo.

Ricardo Vicuña, director del INE hasta el 31 de julio.

“Cuando aparece la noticia, a mí me provocó una profunda decepción, porque yo digo: ¿Cuál es la lógica para que una autoridad política, que no sé quién, diga que no continúa? Yo lo juro que no lo entiendo. Yo fui ministro de Economía y estaba a cargo del INE. No lo entiendo. La gente dice ‘qué te fumaste para tomar esa decisión’”, cuestionó.

“¿Qué están buscando? ¿Por qué lo hacen? (...) Nunca, yo pienso que uno tiene que andar cambiando gente cuando llega a un puesto. Las instituciones se van construyendo con la mejor gente, independiente de sus opiniones personales en distintas materias, ya sean políticas. Y esto me dejó superpreocupado. Lo encontré del nivel de lo absurdo, el absurdo, el absurdo”, planteó el economista.

De Gregorio también apeló a la necesidad de dar estabilidad a organismos como el INE. “Uno quiere que la institución tenga una fuerza, independencia y calidad. Y esto fue una cosa que a mí, al menos, me dio una señal muy rara”, añadió.

Megarreforma

Además, el economista se refirió a la megarreforma que impulsa el gobierno, haciendo ver sus reparos a que exista en ella la norma que establece una invariabilidad tributaria. En términos globales, su principal alerta tuvo que ver con los efectos fiscales de la iniciativa.

“Que sea una megarreforma que en pocos años tenga que revertirse por problemas fiscales (...) Lo más importante de las reformas tributarias es que no se reviertan, porque son frágiles desde el punto de vista de la cuadratura fiscal”, dijo, en alusión a que sí valora medidas como la de reducir el impuesto corporativo.

Sobre la invariabilidad tributaria, De Gregorio planteó sus reparos en el contexto de que “en cinco o seis años más, no sé si tenemos que hacer algún ajuste tributario, porque no fue bien hecha la cuadratura respecto a lo que estamos gastando”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

En esa línea, manifestó que de existir invariabilidad tributaria, el foco para recaudar más impuestos estará sobre “un menor grupo de personas y empresas, porque hay otras que están fuera por la invariabilidad”.

“Yo creo que lo más importante y lo que más le asegura buen ambiente a la inversión, que todos queremos que exista, es tener un horizonte tributario, fiscal y regulatorio que sea saludable y predecible. Y no que caigamos en esto y decimos, ‘bueno, pero te damos invariabilidad y si hay problemas, te devolvemos la plata’”, agregó.

Por otro lado, dada la alternancia en el poder que ha tenido Chile durante los últimos años, De Gregorio no ve con buenos ojos un escenario en que la megarreforma se aprueba sin grandes mayorías.

“Es muy importante construir un acuerdo y que le dé durabilidad a esto. Yo creo que al final es lo mejor para la inversión y para el crecimiento, que es lo que estamos buscando”, comentó en referencia a que para los próximos años también proyecta cambios seguidos en la coalición que gobierne Chile.