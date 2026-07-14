Warren Buffett excluye a la Fundación Gates de sus donaciones anuales de acciones de Berkshire Hathaway

El inversionista estadounidense Warren Buffett omitió este año a la Fundación Gates de sus donaciones anuales de acciones caritativas y dirigió la totalidad de los aportes a cuatro fundaciones vinculadas a su familia.

La fundación creada por Bill Gates, el fundador de Microsoft, fue una de las mayores receptoras de sus donaciones anuales de acciones de Berkshire Hathaway, el vehículo de inversión del denominado Oráculo de Omaha

Desde 2006, el presidente de Berkshire ha donado más de US$ 43.000 millones en acciones de la compañía a la organización filantrópica fundada por Bill Gates y su exesposa, Melinda French Gates

Berkshire Hathaway informó en un comunicado que el presidente de la compañía, de 95 años, donará 9 millones de acciones Clase B de la firma a la Fundación Susan Thompson Buffett, además de 1 millón de acciones a cada una de las siguientes organizaciones: la Fundación Sherwood, la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación Novo.

“Mi meta es disponer de todas mis acciones de Berkshire dentro de aproximadamente ocho años”, afirmó Buffett en un comunicado que acompañó el anuncio de las donaciones. “Como expliqué el año pasado, mis hijos lamentablemente están envejeciendo. Tengo toda la esperanza de que los tres puedan llevar a cabo la disposición de mis acciones antes del 31 de diciembre de 2034”.

La omisión se produce después de que el The Wall Street Journal reportara que Buffett había postergado su habitual donación de mitad de año a la Fundación Gates, a la espera del resultado de una revisión sobre los vínculos de la fundación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En una entrevista realizada en marzo con la cadena CNBC, Buffett señaló que no había hablado con Gates “en absoluto desde que todo esto se dio a conocer”.

Consultado sobre si ambos seguían siendo amigos cercanos, Buffett respondió que habían compartido “grandes momentos juntos”, pero agregó: “Hasta que esto se aclare... no creo que tenga sentido hablar mucho”.

La decisión marca un quiebre respecto del compromiso que Buffett asumió hace dos décadas. En una carta enviada en 2006 a Bill y Melinda Gates, Buffett escribió que se comprometía “irrevocablemente” a realizar donaciones anuales de acciones de Berkshire a su fundación “durante toda mi vida”, en la medida en que al menos uno de ellos se mantuviera activamente involucrado en la organización.