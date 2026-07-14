Ministerio de Salud activa Cogrid para monitorear respuesta sanitaria ante el sistema frontal
Desde el Minsal hicieron un llamado a seguir las recomendaciones de las autoridades, a propósito del temporal, y utilizar responsablemente la red de urgencias.
Los pronósticos son claros y los meteorólogos así lo han advertido: las lluvias llegarán a la zona central y se mantendrán por varios días.
El sistema frontal que se avecina traerá consigo vientos y precipitaciones, por lo que no se descartan estragos. En consecuencia el Ministerio de Salud (Minsal) activó este lunes el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a nivel sectorial.
El objetivo, según precisaron de la cartera, es coordinar la respuesta del sector de la salud y resguardar la continuidad de la atención de las personas.
En la primera reunión estuvieron presente autoridades y equipos técnicos del nivel central, quienes revisaron el estado de la red asistencial, monitorearon eventuales afectaciones en establecimientos de salud y reforzaron las medidas preventivas y de coordinación con los Servicios de Salud y las Secretarías Regionales Ministeriales.
Desde el Minsal explicaron durante la reunión se evaluó la situación en las regiones bajo alerta, además, “se revisaron los planes de contingencia vigentes y se instruyó mantener un monitoreo permanente de la evolución del evento meteorológico, con especial atención a la continuidad operacional de hospitales, servicios de urgencia y establecimientos de atención primaria”.
Con todo, el ministerio hizo un llamado a la población a informarse por canales oficiales, seguir las recomendaciones de las autoridades y utilizar responsablemente la red de urgencias, privilegiando los dispositivos de atención primaria y SAPU cuando corresponda.
Cabe destacar que, de acuerdo a los pronósticos, los montos más elevados de lluvia que traerá el sistema frontal se concentrarían entre las regiones del Maule y Biobío.
En particular, la precordillera de Ñuble y Biobío podría registrar hasta 85 mm.
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