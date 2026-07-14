En la recta final de la megarreforma: Alvarado da por superado impasse con PPD y lo insta a no rechazar el proyecto

El ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, abordó este martes el impasse entre el Ejecutivo y el PPD, originado por el ingreso de una indicación sobre invariabilidad tributaria —que posteriormente fue retirada— y que, según el partido opositor, no había sido parte de las conversaciones sostenidas con el Ministerio de Hacienda para alcanzar un acuerdo en la recta final de la megarreforma.

Y es que la incorporación de dicha indicación generó “un quiebre en las confianzas” entre el gobierno y los senadores del PPD. Y aunque, desde el gobierno expresan que ya contarían con los votos para visar el proyecto, sería ideal que tuvieron un apoyo más transversal.

Así lo manifestó jefe de gabinete en conversación con radio Duna. “Siempre una iniciativa legislativa, cualquiera sea, es importante que tenga un apoyo más amplio, más transversal, pero nadie está obligado a lo imposible”, partió diciendo.

Planteado ese punto, subrayó: “Yo he aprendido que es fundamental, cuando existe una conversación, verificar los términos de esa conversación, y respetar la palabra empeñada. Yo no participé directamente de ese acuerdo, lo seguí a distancia, pero cuando me di cuenta que se generó una discrepancia entre ambas partes, yo tomé la decisión de hablar con el ministro de Hacienda, y manifestarle que si la contraparte entendió algo distinto, lo que correspondía hacer era que nosotros retiráramos la indicación, y así lo hicimos”.

En esa línea, reforzó que lo que se votará —hoy o mañana— en el Senado corresponde a la misma propuesta que el PPD planteó inicialmente, por lo que consideró que sería una “falta de lógica” que el partido termine rechazándola.

Además, aseguró que durante los últimos días ha estado “en diálogo con un par de senadores del PPD, en muy buenos términos”, y afirmó que el “impasse, como tal, está superado”.

De todas maneras, el biministro reconoció que la situación generó molestia por lo que describió como un quiebre de la palabra empeñada. Pese a ello, sostuvo que “al final del día, la razonabilidad tiene que primar”.

En ese sentido, sostuvo que espera que “exista buena disposición y se pueda aprobar”, o por último, que se abstengan, pero “rechazarlo es ir en contra” de lo que ellos mismos propusieron.

Por otro lado, pensando en el futuro del proyecto, el biministro señaló que “por las conversaciones que existen”, espera que el tercer trámite sea “sin mayor dificultad”, y en ese sentido, no llegar a la comisión mixta.

¿Quiroz es político?

Otro punto que se ha planteado estos días, a raíz de esta indicación ya retirada, es si el ministro Quiroz es realmente político. Sobre aquello, Alvarado dijo: “El ministro Quiroz tiene una gran capacidad desde el punto de vista técnico. El mundo político hay que aprenderlo a conocer. Las lógicas de conversación y de negociación en el sector privado son muy distintas a la política. En el sector privado hay una lógica racional que es estructurada. En la política hay una lógica emocional. Hay que entender los estados de ánimo y hay que entender por qué a veces hay que conceder ciertas cosas o hundirse en otras, porque si uno va en busca de lo que realmente hay que hacer desde el punto de vista estrictamente de conveniencia económica, uno puede chocar con la muralla de la viabilidad política”.

En ese sentido, agregó que “hay que ser compatible de que una medida racional que tiene un efecto de mediano a largo plazo positivo para el país también sea compartida emocionalmente por tu contraparte”.

El mensaje al Socialismo Democrático

El biministro también se refirió al rol de la oposición en las negociaciones, reiterando -tal como dijo hace un tiempo atrás- que espera que el Socialismo Democrático marque una diferencia respecto al FA y el PC.

“Desde la oposición tomaron una decisión de actuar como bloque. Si tiene la decisión de actuar en bloque, y hay una fuerza importante que tiene la convicción de que no hay que apoyar en nada al gobierno, me refiero específicamente al Partido Comunista y parte del Frente Amplio, es muy difícil que el resto rompa ese compromiso, y para romper ese compromiso hay que tener convicción, hay que tener fuerza, hay que tener cierto grado de valentía, y estar dispuesto a que existan diferencias dentro de ese bloque, y que puedan convivir con esas diferencias”, dijo.

“Hasta ahora, yo por lo menos siento que no hay disposición a que existan esas diferencias, y están privilegiando la unidad como bloque. En esta negociación, que fue extensa, y conversamos con muchos senadores, yo pude percibir, antes de la votación en general en el Senado, de que diéramos el tiempo que diéramos, iba a ser imposible y el resultado iba a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, no tenía lógica, desde la perspectiva del gobierno, seguir dilatando el tiempo de discusión. Entonces, aquí el Socialismo Democrático, espero que con el tiempo vaya tomando algunas definiciones si efectivamente quiere marcar una diferencia”, agregó.

En ese sentido, sostuvo: “Yo creo que hoy día ellos no tienen la convicción suficiente como para tomar una decisión distinta a la que decide el bloque, porque tienen dos temores que son legítimos, yo políticamente los entiendo. El temor es que si toman la decisión de colaborar institucionalmente como partido, quiebran esa unidad de bloque integral, PC a la DC. Y en segundo lugar, dentro de las propias bancadas también hay diferencias muy marcadas y lo hemos visto públicamente”.