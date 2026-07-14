Pamela Leiva revela que se someterá a importante cirugía: “Tengo que dejar de hablar un mes”

Pamela Leiva fue la invitada de un nuevo capítulo de “Mari con Edu”, en su temporada 4. En esta emisión, María Luisa Godoy se encontraba afónica, su voz apenas se escuchaba, por lo que tuvo que comunicarse a través de una pizarra. “Te entiendo, he estado en esa situación” le dijo Pamela, y seguido de esto reveló que deberá someterse a una importante cirugía que la alejará de su rutina normal, y sobre todo de su trabajo en el stand up comedy y en la televisión.

La humorista y panelista de “El Medio Día” contó que tendrá que realizarse una operación en sus cuerdas vocales debido a una lesión que no ha logrado superar pese a los tratamientos médicos. “Me tengo que operar la voz, por una disfonía grande que tuve”, comenzó relatando la comediante.

“Me voy a operar, si Dios quiere, a fin de año y tengo que dejar de hablar un mes. Yo no sé cómo lo voy a hacer si hablo hasta sola”, comentó entre risas.Leiva explicó que el problema se originó luego de un episodio en el que perdió completamente la voz. “Tengo una lesión en la cuerda vocal que ya he hecho hartos tratamientos. Estoy con otorrino, pero ya no va a mejorar. Solo con cirugía”, sostuvo.

Sobre el diagnóstico, agregó: “Tuve un episodio en que perdí la voz y se produjo una hemorragia cordal”. Según explicó, la lesión cicatrizó de forma irregular, impidiendo que las cuerdas vocales cerrarán correctamente.“Eso se fue sanando con el tiempo, pero al sanar se hizo como una cicatriz en la orilla de la cuerda vocal. No cierra. Entonces hay que cauterizar para volver a dejarla parejita”, señaló.“Voy a tomarme diciembre para operarme y estar un mes callada, un mes calladita”, afirmó.

Los cambios de la perimenopausia

Durante la conversación, Pamela Leiva también se refirió a los cambios físicos y emocionales que ha comenzado a experimentar a sus 43 años, luego de que su ginecóloga le confirmara que “estoy en la perimenopausia”, reveló.Uno de los efectos que más ha notado es la pérdida de memoria. “Lo que más he sentido es el tema de la memoria, como el no recordar las cosas o pensar que se me olvida que conté las cosas y te cuento la cuestión una y otra vez”, explicó.

La comediante reconoció que estos cambios la han hecho tomar mayor conciencia del paso del tiempo. “Estoy haciendo aquello que veía en mi mamá y decía: ‘Pero mamá, ¿qué onda?’. Digo: ‘Concha, estoy envejeciendo, estoy envejeciendo’, y esa es la realidad”.Para enfrentar esta etapa, aseguró que ha incorporado nuevas rutinas de cuidado. “Tomando suplementos que me dio la ginecóloga, haciendo deporte, entrenando”, contó.

De mejores amigos a pareja

Pamela también profundizó en su actual relación amorosa con su dentista, quien durante siete años fue uno de sus amigos más cercanos. “Era mi mejor amigo. Bueno, sigue siendo mi mejor amigo”, sostuvo.

La comediante confesó que comenzó a darse cuenta de que sus sentimientos habían cambiado cuando sintió celos al escuchar las historias amorosas de él. “Cuando me empecé a dar cuenta de que me contaba su historia con otra y como que ya no me daba lo mismo, algo había”, relató.“Cuando ya no me daba lo mismo que me contara otras cosas, yo dije: ‘Ah, parece que algo me pasa’”, agregó.

Aunque en un comienzo ambos se alejaron durante algunos meses, posteriormente decidieron reencontrarse y darle una oportunidad a la relación. “Si no, intentémoslo y si no funciona, bueno, ahí veremos cómo se arregla el camino, pero démonos la oportunidad”, recordó.

La pareja inició formalmente su relación a fines de diciembre y Leiva destacó especialmente el respaldo que recibe de él en su carrera. “Es primera vez que me pasa. Él, de hecho, me da muchos remates de chistes. Él es muy divertido”, comentó.“Le encanta verme actuar. Está siempre atento a mi trabajo y me dice: ‘Oye, aquí podrías probar este chiste o este remate’”, añadió.

Su decisión de no ser madre

En menor medida, la humorista también volvió a referirse a su decisión de no tener hijos. Pamela explicó que la maternidad nunca fue una meta central en su vida y que siempre la relacionó con el sacrificio.

“Siempre vi mucho sacrificio en la maternidad, entonces siempre la encontré muy difícil”, afirmó.“Fui hija de mamá soltera, mi hermana mamá soltera también, como la misma historia. Entonces siempre vi la maternidad muy relacionada con el sacrificio”, agregó.

La comediante contó además que durante la pandemia terminó de confirmar su decisión. “Si yo hubiera querido ser mamá, conociéndome, que yo voy por todo lo que quiero, ya hubiera sido”, reflexionó.

Sin embargo, no descartó convertirse en familia guardadora en el futuro, una vez que disminuya su carga laboral. “Me lo he planteado para un futuro, cuando ya baje mi carga laboral, porque también ser familia guardadora requiere tiempo, dedicación y harto compromiso”, señaló.“Todos los días alguien me escribe algo sobre mi cuerpo”

Otro de los temas que abordó Pamela Leiva fue el impacto que han tenido los comentarios sobre su físico en redes sociales, reconociendo que, pese a los años de carrera, sigue siendo un aspecto difícil de enfrentar.

“Me cuesta mucho lidiar con el odio en redes sociales de la gente”

La humorista además abordó en el impacto que las redes sociales tienen en su vida. Hizo una diferencia entre las críticas a su trabajo y los ataques personales. “Una cosa que te digan fome y eso tiene que ver con algo que no les gusta de tu trabajo y eso es subjetivo... Pero otra cosa que te digan guatona, que te digan cachetúa, chancha. Me escriben mucho eso”, relató.

Luego reveló la frecuencia con la que recibe ese tipo de mensajes: “No hay día, desde que yo salí por primera vez en la tele, no hay día en que alguien no me escriba algo sobre mi cuerpo, sobre cómo me veo. Siempre, todos los días, llega algún mensaje o alguna foto”.

Incluso contó que descubrió a una persona que llevaba años enviándole mensajes ofensivos. “Me di cuenta la otra vez que había una persona que durante años me ha tirado mala onda... por lo menos cuatro años”, comentó.

Aunque reconoce que en ocasiones ha respondido públicamente a quienes la insultan, hoy intenta manejar esas situaciones de otra manera. “Me cuesta harto lidiar con las redes sociales... me he dado cuenta como que antes decía ‘no, no me importa’, pero me cuesta mucho lidiar con el odio en redes sociales de la gente”, contó.

“Yo creo que tengo que trabajar más en que no me importe, pero también soy honesta en decir: me cuesta lidiar con el hater, de ese tipo de cosas, como que vayan directamente a insultarme con algo que tenga que ver con mi cuerpo, con mi peso”, concluyó.

En la conversación con Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy en el capítulo 11 de su podcast, Pamela Leiva también repasó su amor por Brasil, la recuperación de su patrimonio luego de una difícil relación anterior y el lanzamiento de su libro “Volver a nacer”, donde aborda su historia con la obesidad y la cirugía bariátrica.

El capítulo se puede ver completo en Spotify y YouTube en el siguiente enlace.