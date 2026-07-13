Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

En un rescate patrimonial e histórico de enorme valor para la cultura local, el emblemático teatro Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas anuncia la reapertura oficial de su sala de cine. El hito marca el fin de un largo paréntesis de más de medio siglo, devolviendo al corazón de Ñuñoa un espacio concebido originalmente para el encuentro comunitario en torno a la gran pantalla.

El teatro Aula Magna nació con la ambición de ser un polo cultural capaz de integrar a la comunidad liceana y a todo el territorio de la comuna. En su diseño original, el recinto fue proyectado para operar tanto como teatro como cine, contando para ello con una cabina de proyección equipada con tecnología de punta para la época en formato de 35 milímetros. De los escasos cuatro proyectores de ese tipo que llegaron a Chile, dos se destinaron al Manuel de Salas y los dos restantes a la Escuela Militar.

Sin embargo, tras el golpe militar de 1973 y la posterior intervención del liceo, los proyectores de la institución fueron desmantelados con el fin de reponer las piezas de los equipos de la Escuela Militar. Desde ese momento, la actividad cinematográfica cesó de manera permanente, quedando el espacio relegado exclusivamente a las artes escénicas.

El abandono de las salas

Hoy, más de 50 años después de su clausura, el cine vuelve a encenderse gracias a la gestión y el esfuerzo de la propia comunidad liceana. “El proyecto está liderado por el cineasta y educador Guille Söhrens junto al profesor de teatro Felipe Pino, quienes se han propuesto restituir el Aula Magna como un hogar para el cine nacional y un punto de encuentro donde el público pueda exhibir, reflexionar y compartir directamente con los realizadores chilenos”, dice un comunicado.

“Esta reapertura cobra especial relevancia en el panorama urbano actual, donde las antiguas salas de cine de barrio han ido desapareciendo de manera progresiva, transformándose en centros comerciales, templos religiosos, farmacias o estacionamientos. En este complejo escenario, lograr que un espacio recupere su destino arquitectónico y cultural original constituye un triunfo para la preservación de la memoria urbana”, sigue el texto.

La iniciativa cuenta con la conducción de profesionales de amplia trayectoria en la creación y la pedagogía. El proyecto es coliderado por el profesor de teatro Felipe Pino y el cineasta y guionista Guille Söhrens, director de los largometrajes El Último Lonco (2015) y La Isla de los Pingüinos (2017), producciones que contaron con un destacado recorrido internacional en festivales como el FIC Guadalajara, Sanfic, la Mostra de São Paulo y el FIC Valdivia, entre otros.

Söhrens aporta además una experiencia de más de una década vinculando el séptimo arte con la infancia y la adolescencia, coordinando programas educativos de alcance internacional como Cinema en curs y colaborando con figuras de la talla del documentalista chileno Ignacio Agüero y el realizador japonés Nobuhiro Suwa.

“Con este trasfondo, el nuevo Cine Aula Magna del Liceo Manuel de Salas no solo busca ser una ventana de exhibición comercial o alternativa, sino consolidarse como un espacio de mediación cultural y formación de audiencias, devolviéndole a Ñuñoa uno de sus tesoros artísticos más significativos”, recalca el comunicado.

Coordenadas del evento

La histórica re-inauguración del Cine Aula Magna se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio a las 19:00 horas, en el teatro del Liceo Experimental Manuel de Salas, ubicado en Avenida Irarrázaval 3780, Ñuñoa.

La jornada de apertura contará con la proyección especial de La Isla de los Pingüinos (2018), largometraje inspirado en las movilizaciones estudiantiles del 2006 dirigido por Guille Söhrens y filmado en las propias dependencias del establecimiento junto a su comunidad escolar. Esta función gratuita con inscripción y no solo marcará el regreso del cine al recinto tras más de medio siglo de su desmantelamiento, sino que también constituirá un hito conmemorativo a exactos 20 años de la revolución pingüina.