SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    El recinto estuvo cerrado tras el golpe militar y esta semana reabre sus puertas como sala de cine, alzándose como un importante foco cultural en la comuna de Ñuñoa.

    Por 
    Equipo de Culto
    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    En un rescate patrimonial e histórico de enorme valor para la cultura local, el emblemático teatro Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas anuncia la reapertura oficial de su sala de cine. El hito marca el fin de un largo paréntesis de más de medio siglo, devolviendo al corazón de Ñuñoa un espacio concebido originalmente para el encuentro comunitario en torno a la gran pantalla.

    El teatro Aula Magna nació con la ambición de ser un polo cultural capaz de integrar a la comunidad liceana y a todo el territorio de la comuna. En su diseño original, el recinto fue proyectado para operar tanto como teatro como cine, contando para ello con una cabina de proyección equipada con tecnología de punta para la época en formato de 35 milímetros. De los escasos cuatro proyectores de ese tipo que llegaron a Chile, dos se destinaron al Manuel de Salas y los dos restantes a la Escuela Militar.

    Sin embargo, tras el golpe militar de 1973 y la posterior intervención del liceo, los proyectores de la institución fueron desmantelados con el fin de reponer las piezas de los equipos de la Escuela Militar. Desde ese momento, la actividad cinematográfica cesó de manera permanente, quedando el espacio relegado exclusivamente a las artes escénicas.

    El abandono de las salas

    Hoy, más de 50 años después de su clausura, el cine vuelve a encenderse gracias a la gestión y el esfuerzo de la propia comunidad liceana. “El proyecto está liderado por el cineasta y educador Guille Söhrens junto al profesor de teatro Felipe Pino, quienes se han propuesto restituir el Aula Magna como un hogar para el cine nacional y un punto de encuentro donde el público pueda exhibir, reflexionar y compartir directamente con los realizadores chilenos”, dice un comunicado.

    “Esta reapertura cobra especial relevancia en el panorama urbano actual, donde las antiguas salas de cine de barrio han ido desapareciendo de manera progresiva, transformándose en centros comerciales, templos religiosos, farmacias o estacionamientos. En este complejo escenario, lograr que un espacio recupere su destino arquitectónico y cultural original constituye un triunfo para la preservación de la memoria urbana”, sigue el texto.

    La iniciativa cuenta con la conducción de profesionales de amplia trayectoria en la creación y la pedagogía. El proyecto es coliderado por el profesor de teatro Felipe Pino y el cineasta y guionista Guille Söhrens, director de los largometrajes El Último Lonco (2015) y La Isla de los Pingüinos (2017), producciones que contaron con un destacado recorrido internacional en festivales como el FIC Guadalajara, Sanfic, la Mostra de São Paulo y el FIC Valdivia, entre otros.

    Söhrens aporta además una experiencia de más de una década vinculando el séptimo arte con la infancia y la adolescencia, coordinando programas educativos de alcance internacional como Cinema en curs y colaborando con figuras de la talla del documentalista chileno Ignacio Agüero y el realizador japonés Nobuhiro Suwa.

    “Con este trasfondo, el nuevo Cine Aula Magna del Liceo Manuel de Salas no solo busca ser una ventana de exhibición comercial o alternativa, sino consolidarse como un espacio de mediación cultural y formación de audiencias, devolviéndole a Ñuñoa uno de sus tesoros artísticos más significativos”, recalca el comunicado.

    Coordenadas del evento

    La histórica re-inauguración del Cine Aula Magna se llevará a cabo el próximo viernes 17 de julio a las 19:00 horas, en el teatro del Liceo Experimental Manuel de Salas, ubicado en Avenida Irarrázaval 3780, Ñuñoa.

    La jornada de apertura contará con la proyección especial de La Isla de los Pingüinos (2018), largometraje inspirado en las movilizaciones estudiantiles del 2006 dirigido por Guille Söhrens y filmado en las propias dependencias del establecimiento junto a su comunidad escolar. Esta función gratuita con inscripción y no solo marcará el regreso del cine al recinto tras más de medio siglo de su desmantelamiento, sino que también constituirá un hito conmemorativo a exactos 20 años de la revolución pingüina.

    Más sobre:Manuel de SalasTeatro Aula MagnaCinePelículasCine culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara Chileno-Alemana renueva su directorio y Gabriele Lothholz repite en la presidencia

    Construcción del teleférico Alto Hospicio-Iquique suma certificación internacional y otra sustentable

    Oficialismo y oposición piden al gobierno informar medidas preventivas ante inminente sistema frontal en zona centro-sur

    Abogado del funcionario de la Armada imputado por fatal atropello en feria de Viña del Mar: “Problemas de salud no tenía”

    Quiroz cierra la puerta a una baja del impuesto a los combustibles: “Nunca ha estado sobre la mesa de negociación”

    ¿Viene otro boom de megaproyectos mineros? Las iniciativas en trámite ambiental que anticipan otro ciclo alto

    Lo más leído

    1.
    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    2.
    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    3.
    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    “No me asusta morir”: los últimos años de Sam Neill entre la vuelta a Jurassic Park y sus memorias

    4.
    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    A la edad de 78 años fallece el actor Sam Neill, recordado por su rol como Alan Grant en Jurassic Park

    5.
    Las familias perfectas y otras criaturas mitológicas: un relato de Irene Vallejo

    Las familias perfectas y otras criaturas mitológicas: un relato de Irene Vallejo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Estos dos azúcares tienen las mismas calorías, pero solo uno sacia el hambre verdaderamente, según un estudio

    Servicios

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Carabineros abre nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $1,8 millones

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 12 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Oficialismo y oposición piden al gobierno informar medidas preventivas ante inminente sistema frontal en zona centro-sur
    Chile

    Oficialismo y oposición piden al gobierno informar medidas preventivas ante inminente sistema frontal en zona centro-sur

    Abogado del funcionario de la Armada imputado por fatal atropello en feria de Viña del Mar: “Problemas de salud no tenía”

    ¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Chile este 2026?

    Cámara Chileno-Alemana renueva su directorio y Gabriele Lothholz repite en la presidencia
    Negocios

    Cámara Chileno-Alemana renueva su directorio y Gabriele Lothholz repite en la presidencia

    Construcción del teleférico Alto Hospicio-Iquique suma certificación internacional y otra sustentable

    Quiroz cierra la puerta a una baja del impuesto a los combustibles: “Nunca ha estado sobre la mesa de negociación”

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico
    Tendencias

    Revisa el tiempo en Santiago para este lunes 13 de julio, según el pronóstico

    ¿Qué pasa cuando los antidepresivos no funcionan? Qué es la depresión resistente al tratamiento, según un psiquiatra

    Cómo las células del cáncer de colon pueden cambiar de identidad para propagarse, según una investigación

    “VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial
    El Deportivo

    “VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Maratón de La Serena supera los 4.000 inscritos y es certificado por la Federación Atlética

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo
    Tecnología

    Review de los Redmi Headphones Neo: autonomía y cancelación de ruido a un precio competitivo

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine
    Cultura y entretención

    Tras 50 años, el teatro Aula Magna del Liceo Manuel de Salas reabre sus puertas como cine

    Il Cileno: el filme que junta al director de Mil Pedazos y los productores de Denominación de Origen

    Country Road Sessions: la energía musical de Nashville aterriza otra vez en Chile

    Juez suspende visitas de Flávio Bolsonaro a su padre por 90 días y pide a expresidente que explique si sabía de divulgación de carta
    Mundo

    Juez suspende visitas de Flávio Bolsonaro a su padre por 90 días y pide a expresidente que explique si sabía de divulgación de carta

    ¿Qué hay detrás del crimen de la política británica Ann Widdecombe, partidaria del Brexit y conversa al catolicismo?

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    El legado de Ignacia
    Paula

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas