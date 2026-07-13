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    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    Ambos intérpretes compartieron set en varias entregas de Jurassic Park, auque se hicieron célebres en la cinta original de 1993. Dern no se ahorró palabras para Neill tars su fallecimiento este lunes: "Siempre te amaré".

    Por 
    Equipo de Culto
    El conmovedor adiós de Laura Dern a Sam Neill, su compañero en Jurassic Park

    La muerte del actor Sam Neill a los 78 años no ha dejado indiferente a Hollywood ni a sus compañeros de reparto en distintas cintas. Pese a que fue un intérprete más bien tímido y que se mantuvo alejado del vendaval de focos de California, optando por vivir en la lejana Australia, hoy sus camaradas lo recuerdan con cariño.

    El actor neozelandés, recordado principalmente por su papel del paleontólogo Dr. Alan Grant en la cinta Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg, había revelado apenas en abril que se encontraba libre de cáncer, tras ser diagnosticado con un cáncer de sangre en etapa tres en 2022.

    En un comunicado enviado a Variety, Laura Dern, su compañera de elenco en la célebre cinta de dinosaurios y que encarnaba a la paleobotánica Ellie Sattler, describió a Neill como su amigo de toda la vida, alguien que le mostró lealtad, protección y amor, siempre con un humor ingenioso.

    “Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me mostró lo que significaban la lealtad, el instinto protector y el amor, siempre con un sentido del humor muy sarcástico”, expresó la actriz.

    En su texto, destacó que “era un auténtico y noble caballero, la encarnación del galán de mis sueños. Siempre te amaré, Dr. Alan Grant”.

    Tras la película original de 1993, Neill retomó al personaje en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World Dominion (2022), reuniéndose con Dern en aquellas secuelas.

    Spielberg también se sumó al recuerdo de Neill en su fallecimiento, señalando en un comunicado enviado al citado medio que tiene “mucho que agradecer a Roger Donaldson, Gilliam Armstrong, Graham Baker y Phillip Noyce por haber elegido a Sam Neill para los papeles en los que brilló con tanta intensidad que me llamaron la atención y le llevaron a interpretar al ‘Dr. Alan Grant’ en Jurassic Park”.

    “Sam era una persona extraordinariamente colaboradora. Para él fue todo un reto interpretar a un personaje que se comportaba como si los niños fueran desordenados y desagradables, ya que eso era todo lo contrario al padre cariñoso que era con sus propios hijos”, destacó sobre su rol protagónico en el largometraje que marcó el cine de los 90.

    Más sobre:Sam NeillLaura DernJurassic ParkSteven SpielbergCineCine cultoPelículas

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